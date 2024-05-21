AI商機讓半導體迎春燕！台綜院：4月產業用電成長逾29個月來新高

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製造業方面，台綜院表示，資訊通信、電子等產品接單持續增加，部分傳產開始擺脫先前疲軟態勢，像是塑橡膠製品業、機械設備業等，用電量出現反轉向上增加跡象，製造業電力景氣燈號續呈綠燈。
台綜院表示，半導體產業受惠AI、5G、高效能運算等應用快速擴展，帶動半導體族群，尤其是在生成式AI爆炸性成長，且快速演進，台灣半導體憑藉高階製程技術，於全球居領導地位，受惠程度最高，振奮產業復甦力道。4月半導體用電量較去年同期成長6%，電力景氣燈號續呈穩定的綠燈，半導體業景氣復甦，有望迎來產業春燕歸來。
另外，電腦、電子及光學製品同樣受到5G、高效能運算及雲端資料服務其熱絡，以及人工智慧相關新興科技應用持續擴展，4月用電成長19%，電力景氣燈號由穩定綠燈轉為上揚黃紅燈。
台綜院指出，由於4月經濟數據迎來雙喜訊，全國產業用電成長創2年半以來新高，外銷訂單年增超過1成，因此，預計今年4月經濟成長率為4.3%。
展望未來，台綜院表示，受到美國通膨表現黏滯影響，市場預期高利率環境時間恐將延長，制約全球經濟復甦力道。除了AI、高速運算等新興科技應用需求攀升，國際終端需求回溫，部分傳產供應鏈啟動回補，經濟成長持續朝正向發展。