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彭啟明上任談3大重點政策　拿碳費當棍子要搭配適合的「紅蘿蔔」

▲環境部長彭啟明提出上任後3大重點政策。（圖／記者陳明安攝，2024.04.19）
▲環境部長彭啟明提出上任後3大重點政策。（圖／記者陳明安攝，2024.04.19）

記者魏妤庭／台北報導

甫上任的環境部長彭啟明今（21）日提出「加速碳費法治作業、穩健務實改善空氣品質、精進環評審查措施」等3大重點政策。彭啟明表示，推動減碳是用碳費當棍子，但沒有紅蘿蔔，也導致出現不少碳焦慮，未來若要落實碳費，需要找新方法。並強調參考其他國家政策，想出適合台灣的蘿蔔政策。

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彭啟明今日召開上任後的第一場記者會，談論2050淨零轉型5大策略，並提出3大重點政策，包含加速碳費法制作業、穩健務實改善空氣品質、精進環評審查措施等。

其中，針對碳費部分，彭啟明表示，全球有74個國家或地區，已經實施碳定價，歐盟更推出「碳邊境調整機制（CBAM）」，台灣也不能例外。並提到將採用碳費先行，配合國家減碳目標加速減量，並參照國際碳定價作法，協助產業進行過度轉型。目前「碳費收費辦法」等3項子法草案已經預告，最快將在8月底正式公告收費標準。

彭啟明以棍子、蘿蔔來比喻推動減碳，他坦言，減碳用碳費當棍子，但沒有紅蘿蔔，引發探焦慮情況。為了落實目標找到新方法，像是美國租稅抵減、日本發行氣候債券等，都是值得參考的例子。想辦法讓棍子與紅蘿蔔一起發揮效用，找出適合台灣的蘿蔔政策。

至於穩健務實改善空氣品質，彭啟明指出，精進空氣品質並保障民眾健康，是環境部重要的核心價值，今年4月底預告修訂加嚴空氣品質標準，將搭配第2期空污防制方案8面向、37項減量策略，採取務實穩健步伐改善空氣品質。並提到，草案預告後已收到各界意見，目前著手檢討再檢討如何分階段達到世界衛生組織所訂空品標準，同時綜合各項影響因子，納入後續修訂參考逐步邁進。

環評審查精進部分，考量到第3階段離岸風電環評審查，常有風場重疊問題，為了不浪費行政資源，彭啟明表示，環境部今年初與經濟部溝通後，提出2階段初審新措施，並納入環境保護及監測更高標準的檢核表，創造開發單位、環保團體及政府機關的三贏局面。

此外，外界關心的四接議題，彭啟明表示，目前台電申請延展到7/31，針對海洋生態、操船安全、港埠營運等問題，也將邀請經濟部或開發單位、公民團體推薦上述領域專家學者各1人，總計增聘6人擔任專案小組初審的專家學者參與審查。

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