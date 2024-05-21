彭啟明上任談3大重點政策　拿碳費當棍子要搭配適合的「紅蘿蔔」

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其中，針對碳費部分，彭啟明表示，全球有74個國家或地區，已經實施碳定價，歐盟更推出「碳邊境調整機制（CBAM）」，台灣也不能例外。並提到將採用碳費先行，配合國家減碳目標加速減量，並參照國際碳定價作法，協助產業進行過度轉型。目前「碳費收費辦法」等3項子法草案已經預告，最快將在8月底正式公告收費標準。
彭啟明以棍子、蘿蔔來比喻推動減碳，他坦言，減碳用碳費當棍子，但沒有紅蘿蔔，引發探焦慮情況。為了落實目標找到新方法，像是美國租稅抵減、日本發行氣候債券等，都是值得參考的例子。想辦法讓棍子與紅蘿蔔一起發揮效用，找出適合台灣的蘿蔔政策。
至於穩健務實改善空氣品質，彭啟明指出，精進空氣品質並保障民眾健康，是環境部重要的核心價值，今年4月底預告修訂加嚴空氣品質標準，將搭配第2期空污防制方案8面向、37項減量策略，採取務實穩健步伐改善空氣品質。並提到，草案預告後已收到各界意見，目前著手檢討再檢討如何分階段達到世界衛生組織所訂空品標準，同時綜合各項影響因子，納入後續修訂參考逐步邁進。
環評審查精進部分，考量到第3階段離岸風電環評審查，常有風場重疊問題，為了不浪費行政資源，彭啟明表示，環境部今年初與經濟部溝通後，提出2階段初審新措施，並納入環境保護及監測更高標準的檢核表，創造開發單位、環保團體及政府機關的三贏局面。
此外，外界關心的四接議題，彭啟明表示，目前台電申請延展到7/31，針對海洋生態、操船安全、港埠營運等問題，也將邀請經濟部或開發單位、公民團體推薦上述領域專家學者各1人，總計增聘6人擔任專案小組初審的專家學者參與審查。