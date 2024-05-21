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賴銘偉4年不慶生！女友在生日當天癌逝　哽咽鬆口：沒見最後一面

▲賴銘偉談起罹癌女友忍不住哽咽，透露對方在4年前他的生日當天就過世了，也沒有見到最後一面，因此這段時間都沒有心思慶生。（圖／星光娛樂提供）
▲賴銘偉談起罹癌女友忍不住哽咽，透露對方在4年前他的生日當天就過世了，也沒有見到最後一面，因此這段時間都沒有心思慶生。（圖／星光娛樂提供）

記者吳昕蓓／綜合報導

「星光二班」冠軍賴銘偉（Yuming）出道16年，今年（2024）將舉辦人生首次個人演唱會《堅持唱原KEY》。他在2020年5月曾透露交往9年的圈外女友罹患癌症，出席宣傳記者會時被問起女方的狀況，他也忍不住哽咽透露，女友在當時就離世了，「我沒機會跟她說再見，她是在我生日那天走的，她自己知道可能沒辦法，有說她會挑一個特別的時間離開。」

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賴銘偉透露，女友在過世前5天曾打了快10通電話給他，但因為他前一天演出，習慣把提醒關掉，他在睡覺也就沒接到電話，直到女友過世當天早上，打電話給賴銘偉經紀人，要對方好好照顧男友，「她最後還是沒讓我聽到她很虛弱的聲音，等到我看到她時，就是已經睡著了，她最後還是很替我著想，沒有很殘忍的讓我去面對這件事。」卻也因此沒有見到對方最後一面，沒機會好好說再見。

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▲賴銘偉遺憾沒見到女友最後一面，沒機會好好說再見。（圖／星光娛樂提供）
女友過世的4年來，賴銘偉都將重心放在工作上，不會特別去想到戀愛，也不再過生日，「這件事發生之後，它就是一個坎，我不去提，幾年之後大家都還是知道，我們只是不去提，大家都還是放在心裡」，這段期間他也有夢到女友，對方都開開心心的，到時候開唱，他也會為對方留個位置，「我記得她跟我講的，要好好照顧自己，什麼能吃什麼不能吃，以前她在的時候，這些事情她都會把我照顧得好好的」。

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▲賴銘偉寫了一首歌給女友，但受到心情影響，一直無法整理好。（圖／星光娛樂提供）
賴銘偉透露，他寫了一首歌給女友，但一直無法整理好，花了4年時間來消化這件事，「我也在想以後如果有另一半，要不要分享這件事，對方能不能接受我心裡一直有這個人存在，會不會有一個人能夠理解我心裡的感覺」，談起演唱會他也想起，女友生前常坐台下做自己的支柱，看表演並時時鼓勵他，如今，卻是人事已非，傷感不已。

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