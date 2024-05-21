楊祐寧《花兒與少年》疑似走光！竟然不是第一次 經紀人回應了
楊祐寧驚傳疑似曝光！今（21）日，有粉絲在社群平台上，曬出一張楊祐寧在中國綜藝節目《花兒與少年》的片段，發現楊祐寧身穿短褲坐在泳池邊，往一旁移動時，疑似因為短褲的關係，導致他不小心走光了。《NOWnews今日新聞》特別詢問楊祐寧的經紀人針對節目畫面有什麼看法，經紀人回應表示：「大家冷靜，他很安全！謝謝粉絲們關心。」不過，這似乎不是楊祐寧第一次在節目上走光了。
記者張一笙、楊慧玲／綜合報導
《花兒與少年》近日推出最新一集，楊祐寧與秦嵐、江疏影、古力娜扎等人坐在泰國飯店的泳池畔看著胡先煦跳水，因為楊祐寧要避開水花，因此在胡先煦跳水後便往一旁移動。不過，也許是楊祐寧的褲子太短，有眼尖的粉絲發現楊祐寧在移動時疑似走光，讓「小祐寧」出來透氣了！
今天《花兒與少年》今日播出最新一集，有粉絲放大楊祐寧在泳池邊的截圖，並表示：「楊祐寧估計又得火了！」同時貼上楊祐寧疑似走光的照片，瞬間引發不少粉絲討論。《NOWnews今日新聞》詢問經紀人對於楊祐寧走光的回應，經紀人表示：「大家冷靜，他很安全！」並表示自己已經看過影片，認為「也沒看到不該看的」。
事實上，這已經不是楊祐寧在節目上「疑似走光」，日前就有粉絲截圖楊祐寧在車上時，因為坐姿不良將腳抬在椅子上，或許是因為穿著短褲，因此在一瞬間疑似走光。不過也有粉絲質疑其實根本看不出什麼，質疑《花兒與少年》疑似「惡魔剪輯」。
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