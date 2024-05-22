王世堅痛批「偽君子」！黃國昌反嗆：民進黨墮落速度不敢恭維
立法院會昨日續審國會改革相關法案，在審查「立法院職權行使法部分條文修正草案」第46條前，民進黨立委王世堅進行發言，他指出，朝野兩黨沒有把「五權改為三權」，就要明訂調查權，是捨正途不做便宜行事，更痛批民眾黨團總召黃國昌「從今天開始偽君子代名詞就是黃國昌！」對此，黃國昌今（22）日反嗆，上台發言時沒提出有建設性看法，而是進行人身攻擊，民進黨墮落速度讓人不敢恭維。
記者呂炯昌／台北報導
王世堅指出，審查第46條提到的就是實質調查權，要明訂調查權不是不行，民進黨30年來的主張，就是認為要廢除調查權，就是要把五權改為三權，廢考試廢監察後，在先進民主國家，調查權就回到國會。王世堅痛批，朝野兩黨捨正途不做，要便宜行事讓民主退化，就是對不起外面1萬5千位民眾，更對不起2300萬全體台灣同胞，「黃國昌先生，你為我們台灣社會立下偽君子標竿！超越馬英九，成為偽君子冠軍，從今天開始偽君子代名詞就是黃國昌。」
黃國昌今日在立院受訪表示，在議場內人民期待立委好好審議法案，上台發言不是提出有建設性看法，而是進行人身攻擊，「我只能夠說，民進黨墮落速度讓人不敢恭維。」