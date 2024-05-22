萬人包圍立院遭黃國昌訕笑？他反嗆：邱議瑩也曾嘲笑太陽花運動
立法院昨日續審國會改革法案，藍白聯手將院會延會至晚間12時，民進黨團則透過表決戰術力阻法案通過，過程中民進黨立委洪申翰發言時表示，外面的主辦單位已經宣佈超過8000人了，「結果國民黨立委跟黃國昌在我背後一陣訕笑」，甚至還嗆外面的群眾說要「清點人數」。對此，民眾黨立委黃國昌今（22）日怒批民進黨搞認知作戰，更舉例民進黨立委邱議瑩曾說太陽花運動已毀滅，反嗆民進黨。
記者呂炯昌／台北報導
黃國昌今日在立院受訪，媒體詢問洪申翰稱他訕笑立院外冒雨的公民團體，黃國昌表示，他昨天在議場全程直播，因為5月17日在立院審查「立法院職權行使法部分條文修正草案」時，當他們都很認真在場內認真審議法案、看法條，民進黨立委卻忙著認知作戰、散佈假訊息，為了避免陷入資訊戰泥沼，他認為最好方式就是全程公開透明，因此昨天他非常忙，一邊審法案、看法條，另一方面透過直播方式，跟關心國會改革法案的公民報告，現在審到第幾條？內容是什麼？有什麼重要要，
黃國昌說，為何他們會被困在質詢台上？台下的民進黨立委是罪魁禍首，竟然還在不斷叫囂，造成這樣狀況的不正是民進黨嗎？一方面阻礙議事、一方面瘋狂謾罵，請問這是什麼民主素養？
黃國昌表示，洪申翰講的更是認知作戰，他在直播時很清楚說尊重不同意見的人表達意見的自由，因為台灣式民主國家，真正在訕笑的是民進黨，去年716他們舉辦活動時，那麼多年輕人站在大太陽底下，民進黨的高官權貴躲在圓山大飯店裡吹冷氣，還發動側翼極盡嘲笑之能事，「請問洪申翰、請問賴清德，倒底是誰在訕笑公民運動？」
黃國昌說，過去民進黨完全執政8年，在勞基法修惡時他還在立院，民進黨立委邱議瑩大聲在開會時嘲笑太陽花已經毀滅，昨天她還有那個臉用太陽花做人身攻擊，民進黨真的已經到沒下限程度，令人歎為觀止。