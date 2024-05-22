快訊／《麻辣教師GTO》主任中尾彬「心臟衰竭過世」！享壽81歲

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其實在2007年3月，中尾彬曾因為急性肺炎住院，加上橫紋肌溶解症，他因此肌肉疼痛、急性腎衰竭、肝功能障礙和心律不整，一度住進加護病房，後來才漸漸康復。儘管健康亮紅燈，中尾彬依舊持續著他熱愛的演藝事業；5月他曾接受雜誌採訪，沒想到卻因心臟衰竭離世，家屬悲痛萬分。
事實上，中尾彬深知自己健康每況愈下，在2018年跟老婆已丟掉高達200件的私人物品，也提早設計好自己的墓園，為後事做足準備；只是突如其來的過世噩耗，仍令影迷感到不捨。
早年風流倜儻 中尾彬有過2段婚姻
中尾彬生前以「花花公子」形象出名，跟不少歌手、演員傳緋聞，先跟演員茅島成美於1970結婚、1975離異；1978年再婚演員池波志乃，因為池波志乃是已故知名作家古今亭志生的孫女，中尾彬跟池波志乃被外界封為模範夫妻。
中尾彬低沉嗓音、銳利眼神為名，常常演出反派角色，在綜藝節目上「冷面笑匠」的個性深受觀眾喜愛。他1998年出演反町隆史、松嶋菜菜子主演的《麻辣教師GTO》，劇中飾演訓導主任「內山田廣志」打開知名度，參演電影《極道之妻》、《哥斯拉》系列作也受到歡迎。
中尾彬小檔案
出生：1942年8月11日
離世：2024年5月16日（81歳）
配偶：茅島成美（1970年－1975年）、 池波志乃（1978年－2024年）
演藝活躍時間：1964年－2024年
電視代表作：
《暴坊將軍》
《炎立》
《豐臣秀吉》
《麻辣教師GTO》
《義經》
電影代表作：
《本陣殺人事件》
《白晝的死角》
《極道之妻》
《哥吉拉系列電影》
《Minbo》
《極惡非道》
《飛翔吧！埼玉》
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