德廠提告大立光侵權案 檢方起訴10高層求償上看10億

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全球最大手機鏡頭製造商大立光公司，自2014年8月至2021年5月為台灣股王，由創辦人林耀英長子林恩舟、次子林恩平先後擔任董事長。2013年大立光先後控告玉晶光、三星電子、惠普、先進光、新鉅科、摩托羅拉行動技術等公司侵害專利權，戰場遍及美國、中國及台灣，此次大立光因侵權被起訴，倒顯諷刺。
德國原廠MVTec接獲吹哨者檢舉，指大立光向MVTec購買「HALCON」軟體後，自行破解大量盜拷使用；這套軟體由MVTec公司設計開發並享有著作財產權，能提供全套標準工業影像處理技術，主要用於調校手機鏡頭弧度。2021年德廠來台提告，多次請求查扣保全證據，檢方都未處理，直到去年8月檢調才發動搜索約談。
起訴書指出，HALCON軟體以功能、規格及售價不同，區分為開發版及運行版，開發版能使用HALCON軟體全部功能，運行版只能使用部分。客戶採購HALCON軟體，須提供相對應數量的Mac位址作為「Licensed Host ID」，一套HALCON軟體僅能綁定一個Mac位址，並在取得德商回傳的授權檔案於軟體完成設定，才能合法使用。
起訴書指出，大立光公司自2005年起向MVTec公司採購HALCON軟體開發版，2018年12月，大立光公司內部開始討論有關HALCON軟體後續需求及數量，竟由研發部黃姓總處長指示陳姓副處長等人，要求暫緩依正當合理程序向生管部申請合法採購，並研究出破解方法，仿製相同的Mac碼欺騙軟體偵測系統，再大量拷貝安裝到數千機台的電腦，嚴重侵害德商MVTec公司的著作財產權，依違反著作權法、詐欺、偽造文書罪嫌提起公訴。