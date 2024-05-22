揭「兩兆錢坑法案」根本造謠！黃揚明點名苗博雅：完全沒公信力了

108課綱6年　6成生認對雙語課程沒興趣

▲學生團體EdYouth，邀請產官學界發表2024課綱觀察報告。 （圖／記者張鴻儀攝）
▲學生團體EdYouth，邀請產官學界發表2024課綱觀察報告。 （圖／記者張鴻儀攝）

記者張鴻儀／台北報導

賴清德政府520上路，教育政策是否將有變革或亮點，備受矚目。學生團體EdYouth今（22）日發布144頁「2024年108課綱觀察報告」，直指課綱實施已6年，仍有多數學生無法感受學習歷程檔案的意義，而且政府提供的支持措施，令學生無感。政府積極推動的雙語政策，學生對全英授課的適應度低，政策落實成效有限。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
因應108課綱實施，教育部推動高中生建立學習歷程檔案，並作為申請入學中大學端重要的甄選資料。 

課綱觀察報告主筆、馬公高中二年級學生鄭雅璟表示，學習歷程檔案應該是幫助學生探索喜歡的領域，再與未來科系連結，但調查後發現對學生並沒有顯著的幫助，「近6成學生都是先訂定好目標，再去因應目標製作學習歷程檔案，喪失可以多方探索、多元學習的機會。」教育部提倡的「做伙學」手冊，提供課程學習成果製作建議，也有64.46%的學生表示從來沒聽過。 

雙語教學政策難共鳴　專家憂學生成白老鼠

另外，政府力推動雙語政策部分，過去教育部曾訂定時程，預計今（2024）年將有6成高中以下學校的英語課，採全英語教學，7分之1學校可採部分領域，如體育、音樂課雙語教學。 

調查也發現，仍有57%普通班學生，沒有參與過全英文課程；6成學生不同意雙語課程可以提升學習英文的動機，68%學生認為雙語課程會影響其他學科學習。鄭雅璟說，有些學生連中文都不見得能理解課程內容，更何況用不熟悉的英文。全國教師會專業發展中心執行長葉惠芬也說，艱澀的課程如果用雙語進行，反而傷害核心學習，從小一到研究所學生都是白老鼠，雙語政策應該更細緻執行。 

EdYouth於每年大學升學季發布課綱觀察報告，至今邁入第3個年頭。今年蒐集超過千份問卷、執行約40場訪談。EdYouth期待未來118課綱，能推廣學生的公共參與能力、強化非學科學習，鼓勵學生走出校園，將空間與時間還給學生。 

NOWnews「跨世代」公民營隊開跑！頭獎5萬元徵青年提案 ​

AI將成下一波課綱研修重點！教育部借鑑國際擘劃我國教育政策

高市雙語教學實務研討會　外師、學者專家齊聚分享

代筆代寫、高額營隊氾濫　大學學習歷程檔案遭批淪「軍備競賽」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載