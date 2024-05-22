108課綱6年　6成生認對雙語課程沒興趣

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課綱觀察報告主筆、馬公高中二年級學生鄭雅璟表示，學習歷程檔案應該是幫助學生探索喜歡的領域，再與未來科系連結，但調查後發現對學生並沒有顯著的幫助，「近6成學生都是先訂定好目標，再去因應目標製作學習歷程檔案，喪失可以多方探索、多元學習的機會。」教育部提倡的「做伙學」手冊，提供課程學習成果製作建議，也有64.46%的學生表示從來沒聽過。
雙語教學政策難共鳴 專家憂學生成白老鼠
另外，政府力推動雙語政策部分，過去教育部曾訂定時程，預計今（2024）年將有6成高中以下學校的英語課，採全英語教學，7分之1學校可採部分領域，如體育、音樂課雙語教學。
調查也發現，仍有57%普通班學生，沒有參與過全英文課程；6成學生不同意雙語課程可以提升學習英文的動機，68%學生認為雙語課程會影響其他學科學習。鄭雅璟說，有些學生連中文都不見得能理解課程內容，更何況用不熟悉的英文。全國教師會專業發展中心執行長葉惠芬也說，艱澀的課程如果用雙語進行，反而傷害核心學習，從小一到研究所學生都是白老鼠，雙語政策應該更細緻執行。
EdYouth於每年大學升學季發布課綱觀察報告，至今邁入第3個年頭。今年蒐集超過千份問卷、執行約40場訪談。EdYouth期待未來118課綱，能推廣學生的公共參與能力、強化非學科學習，鼓勵學生走出校園，將空間與時間還給學生。