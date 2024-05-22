遏止小港地區大型車違規　小港警公布強力大執法路段

為遏止大型車交通違規與減少交通意外事故之發生，高市警局小港分局針對中山四路及沿海一、二、三路段、漢民路、中林路、金鋁街等路段自20日起展開為期一個月的「取締違規大型車」專案勤務，藉提升交通執法力道，以保障用路人之行車安全。
記者郭凱杰／高雄報導
小港分局依據交通意外事故之統計分析轄內大型車輛違規行駛路線，及各項交通違規態樣與熱時熱點，取締包括「闖紅燈」「超載」、「超速」、「行駛管制區」、「紅線臨停」、「未依規定裝設行車視野輔助系統」等違規行為。
據小港分局分析統計，大型車行駛沿海一、二、三路段較易發生交通意外事故，該分局將藉由交通大執法發揮功效，防制大型車交通事故之發生；另於執行專案期間，員警攔查大型車輛時，除針對動態違規及車體違規舉發外，也向大型車司機宣導內輪差、駕車勿使用手機等安全觀念，藉由宣導與執法並行，以期降低大型車事故造成之傷害。
小港分局長徐釗斌呼籲，大型車因車體長、車身重，車體四周均有死角及盲點，轉彎或變換車道時的靈活度也相對較低，常因視野死角與內輪差影響肇事，因此駕車行駛道路時，切記與大型車輛保持安全間隔與距離，該分局也將持續規劃取締勤務，展現警方執法決心，以避免大型車因視覺死角及內輪差而發生交通意外事故。