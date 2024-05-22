獨家／華視前董座趙雅麗過世！親友悲慟：老師靈魂開始下一段旅行
華視、公視前董事長兼作家趙雅麗昨（21）日與世長辭，親友證實噩耗，「雅麗老師開始了靈魂的下一程旅行」，知情人士向《NOWnews今日新聞》表示，目前得知家屬不會設靈堂，只有追思會，詳細資訊尚待公告。
記者楊穎軒、楊慧玲／台北報導
據華視內部人員透露，前董座趙雅麗2024年5月21日上午10點21分逝世，因為老師兩名子女對母親的後事安排有自己的想法，電視台尊重家屬，目前只知道不會設置靈堂，「想念老師的朋友學生，歡迎在追思告別時相會」，至於告別式時間、地點都還沒有確定，屆時會對外公布。
趙雅麗學經歷精彩，從高雄師範學院（現國立高雄師範大學）英語系畢業後，赴美國俄亥俄州立大學攻讀大眾傳播，擁有碩、博士學位，回台後投入教職，時間超過30年，桃李芬芳，2011年4月，公視董事會決議通過趙雅麗出任公視及華視董事長職位，隔年1月，華視召開董事會議，通過董事長趙雅麗兼任總經理。
生前奉獻所學給社會的趙雅麗，專長為大眾傳播、文化創意產業、跨符號研究、人際溝通訓練等，為台灣第一位赴美修讀「口語溝通」的學者，長期致力視聽障服務等社會公益，創立「口述影像發展協會」，過去在淡江大學擔任教授、系主任和文學院院長，曾經獲頒教育部優良教師獎、中華傳播學會傑出論文獎、「淡江之光」研究積優人員獎，為傳播界極具貢獻的學者。