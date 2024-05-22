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虎航促銷又來了！高雄、台中全航線單程799元起　一招再享85折

▲台灣虎航因應高雄旅展，推出全航線單程未稅新台幣799元起的線上旅展優惠促銷，還加碼推出限定折扣碼「ITSALE」，購票時輸入就有機會享票價最高85折優惠。（圖／台灣虎航提供）
▲台灣虎航因應高雄旅展，推出全航線單程未稅新台幣799元起的線上旅展優惠促銷，還加碼推出限定折扣碼「ITSALE」，購票時輸入就有機會享票價最高85折優惠。（圖／台灣虎航提供）

記者葉盛耀/綜合報導

高雄市旅行公會國際旅展即將於5月24日至27日在高雄展覽館舉行，台灣虎航推出高雄與台中全航線單程未稅新台幣799元起的線上旅展優惠促銷，像是高雄-東京成田/大阪關西，單程未稅價2099元。還加碼推出限定折扣碼「ITSALE」，購票時輸入就有機會享票價最高85折優惠。促銷期間為2024年5月24日上午10:00起至2024年5月27日晚間23:59止。

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此次虎航因應高雄旅展推出的線上旅展，促銷期間為2024年5月24日上午10:00起至2024年5月27日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2024年5月24日至2024年10月26日。而針對樂虎卡卡友，旅展期間透過指定網址購票，也能享有票價最高8折，再賺8%回饋金的超級好康。

此次針對高雄、台中出發推出優惠，高雄-東京成田/大阪關西單程未稅價2099元、高雄-金浦1999元、台中-東京成田單程未稅2499元，最低價為高雄/台中-澳門只要單程未稅799元。

▲虎航此次高雄旅展優惠，推出高雄飛東京成田，單程未稅價2099元起，圖為東京澀谷。（圖／取自X「SHIBUYA TSUTAYA」）
▲虎航此次高雄旅展優惠，推出高雄飛東京成田，單程未稅價2099元起，圖為東京澀谷。（圖／取自X「SHIBUYA TSUTAYA」）
此外，凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2024年10月26日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的「敲可愛虎將手機支架」成交禮，成交禮每日數量有限，送完為止。

台灣虎航提到，現場民眾只要到台灣虎航攤位(A25)，加入台灣虎航官方粉絲專頁或是追蹤台灣虎航官方IG帳號即可以參加台虎大富翁互動問答遊戲，只要答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、最高3,000元的折抵金、日本王子大飯店住宿券、西武鐵道交通券及西武園遊樂園門票等逾4千份的豐富好禮。

另外，阿聯酋航空也於推出限時優惠，即日起至2024年6月11日，購買旅遊期間為2024 年5 月25 日至2024 年8 月31 日往返杜拜的來回機票並輸入活動代碼「EKDXB25」，可獲得杜拜The View At The Palm 觀景台、AYA 宇宙（AYA Universe）、杜拜樂園及度假村（Dubai Parks & Resorts）及杜拜瘋狂河道水上樂園（Wild Wadi Waterpark）等場地一次性入場代碼，免費暢遊杜拜最棒的景點。

▲阿聯酋航空推優惠，即日起至6月11日，購買限定期間往返杜拜的來回機票並輸入活動代碼「EKDXB25」，可獲得杜拜The View At The Palm 觀景台等一次性入場代碼，免費暢遊。（圖／阿聯酋航空提供）
▲阿聯酋航空推優惠，即日起至6月11日，購買限定期間往返杜拜的來回機票並輸入活動代碼「EKDXB25」，可獲得杜拜The View At The Palm 觀景台等一次性入場代碼，免費暢遊。（圖／阿聯酋航空提供）

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