德商控告盜拷軟體！大立光股價不受影響 回應有心人士操作
曾經是股王的光學鏡頭龍頭大廠大立光遭德商MVTec指控，擅自重製MVTe獨家光學校正軟體。為此，大立光今（22）日回應，公司曾主動聯繫此事件之外國原廠及台灣代理商，秉持最大善意積極解決爭議，但事件發生後，外國原廠竟寧可摒棄雙方既有溝通管道，逕行提出刑事告訴，更有不明人士企圖利用媒體輿論干擾檢調偵辦、向公司施壓。大立光今日小漲10元，來到2230元，漲幅0.45%。
記者許家禎／台北報導
綜合媒體報導，大立光自2005年開始，透過代理商向德商MVTec購買單機版HALCON光學校正軟體，但有內部人士向德國原廠MVTec檢舉，指大立光購買後破解德國原廠認證程序並大量盜拷使用，雙方曾在去年初尋求和解，但最終協商破裂。台北地檢署4月依違反《著作權法》與詐欺等罪起訴大立光、研發總處長及相關10多人，前董事長林恩舟與現任董事長林恩平獲不起訴。
為此，大立光今日對外回應表示，公司自獲知此事件起，即主動聯繫此事件之外國原廠及台灣代理商，秉持最大善意積極解決爭議，但大立光指出，原本可以在澄清誤會後以商業途徑化解糾紛，但外國原廠竟寧可摒棄雙方既有溝通管道，逕行提出刑事告訴，之後更有不明人士企圖利用媒體輿論干擾檢調偵辦、向公司施壓。
大立光對此事件如此意外之發展，深感不解與遺憾。大立光指出，事件偵查期間，除有不明人士向媒體不實爆料外，也多次以匿名郵件對公司及人員進行恐嚇及威脅，強調蓄意打擊公司商譽與營運，公司當會採取一切法律行動捍衛權益，絕不縱容寬貸。
大立光表示，公司向來要求同仁恪遵各項法規以及軟體使用規定，現已全面檢討並重新審視現行內控流程，加強員工教育訓練，提升每位員工對於智財權的了解及重視，以避免再有類似爭議。地檢署現已偵查終結，就本公司代表人等為不起訴處分，本公司謹此予以高度尊重。