30國近400家新創InnoVEX將登場　近120位國際重量級講師開講

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為協助海內外新創、產業人士了解全球新創趨勢與創業商機，並與國際新創進行交流，InnoVEX今年將在展中辦理近50場主題演講與專題演講、60場新創發表會。針對全球新創趨勢、特別邀請來自澳洲、比利時、德國、法國、義大利、印度、新加坡、日本與美國等近120位講者，包括NVIDIA、RANOVUS、耐能智慧、HCVC、力積電、exida Development SRL、Renesas、Monet、Tata Consultancy Services、Google、KPMG、UBER、Untether AI、AI Singapore、鈺創、益華電腦、凌陽科技等國際大廠與產業專家代表來台演講。
TCA指出，針對最新科技創新議題，InnoVEX將舉辦多場重要論壇，包括6月5日下午3:30至5:30辦理《探討AI未來趨勢論壇》，聚焦生成式AI、矽光子、個人化GPT、後SaaS時代新創商機；6月6日下午1:30至5:00，則將舉辦《Toward the EV Era》論壇，邀請國際專家，將從AI、半導體、新創產業等各種角度探討智慧移動的可能性與潛在商機；6月7日早上10:00至12:00將舉辦《AI賦能 開創綠能永續未來》論壇，從產業需求及挑戰、跨業合作、實際推動案例與供應鏈觀察，分享企業如何運行永續發展之商機實戰見解。
TCA表示，InnoVEX 2024新創競賽（InnoVEX Pitch Contest）獎金總價值超過10萬美元，將於下周（5月27日至31日）公布決賽Top 15名單，入圍者將可於參加6月7日上午參與專屬媒合會，有意與入選決賽團隊媒合之VC、CVC、買家等專業人士，歡迎透過媒合系統預定時段與團隊進行媒合。決賽將於6月6日13:00至15:30於InnoVEX Pi Stage舉辦，並將於賽後舉辦頒獎儀式，揭露InnoVEX 2024新創競賽獎項歸屬。
TCA指出，國際級創新創業展示是InnoVEX展會最大優勢，臺灣創新創業能量更不容小覷，包括經濟部中小及新創企業署（SMESA）、經濟部產業技術司（TREE計畫）、工研院TTA新創基地、Garage+等單位也都設立主題館，並邀集多家海內外新創團隊，到場展示產業數位轉型、科技創新技術能量。
今年經濟部中小及新創企業署（SMESA）主題館以綠色科技、AI等主題為主，邀請海內外優秀新創團隊參展，展示尖端技術和創新解決方案，為綠色經濟發展注入新動力及永續能量。展館特色設定為「科技助力綠色生態，創新引領永續發展」。展出國際新創團隊來自包含德國、泰國、智利、波蘭、馬來西亞、香港、哥倫比亞、捷克等國家。