碳費費率遲未有定論！新任環境部長彭啟明喊「中小企業不用擔心」
今（2024）年起台灣正式進入碳有價時代，只是碳費至今（22）日仍未拍板具體費率，讓業界都相當關注，520甫上任的環境部長彭啟明對此表示「碳費縱使影子價格是0也可以開」，但他無法自主決定價格，已指示環境部學習新加坡、日本等先進國家配套，也強調碳費徵收主要會針對國內約五百家大型企業徵收，中小企業不用擔心，未來也會加強與其他部會的合作，例如推動綠色金融等與其他部會的跨部會合作。
記者林莞茜／綜合報導
環境部長彭啟明今（22）日首度赴立法院社福及衛環委員會，進行報告並備質詢，針對碳費徵收議題，國民黨立委王育敏詢問「碳費制度延宕至今未有定論，環境部能否自主決定？」質疑是否因涉及企業不敢公開，也在碳費費率審議會上未碰觸費率；彭啟明則回應，碳費徵收主要是針對國內約五百家大型企業徵收，坦言「中小企業真的不用擔心」，
彭啟明還說，他來自民間、出身苗栗，上任前有與環保團體、民間人士等，就環境保護、碳中和等議題傾聽意見，他會盡全力做好環境部長的職責，未來會加強與其他部會的合作，例如推動綠色金融等與其他部會的跨部會合作。
環境部4月29日預告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」3項草案，起徵門檻為2.5萬噸二氧化碳當量以上的電力業及製造業，針對高碳洩漏風險產業如鋼鐵、水泥業也有不同優惠費率，促進企業減碳同時，也保護產業國際競爭力。然而，在三次的碳費審議會上，都尚未觸及「碳費費率」深水區，環境部氣候署表示，環境部依第3次審議會決議，正進行各項碳費情境模擬，並將於下次審議會中提出不同費率情境模擬試算結果，作為委員費率審議的參考；碳費3子法預告期為60天，目前會在預告期間召開說明會，蒐集各界意見後再召開研商會，8月底會先完成碳費3子法發布作業。