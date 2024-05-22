黃國昌不怕「自己」衝進來 昔戰友憶318當晚：他主張衝景福門
立法院藍白欲聯手通過國會改革法案，卻遭批評過程黑箱，引發民眾走上街頭抗議，昨晚更有3萬人包圍立院，滿滿太陽花學運既視感，當年同樣參與學運的議員張之豪說，黃國昌不怕10年前的自己衝進來，因為318當晚他主張要衝景福門，這就是他偉大的謀略，每當快要成功時，就會出來終止行動，所以不用擔心10年前的他有多衝，「他一直都不敢衝，從來都不敢。」
記者陳威叡／台北報導
張之豪表示，看到有人問黃國昌怕不怕10年前的「自己」衝進來，其實不會，因為10年前的黃國昌，在大家說要衝立法院時，他主張要衝景福門，主張要衝中山北路圓環中間的那個草坪，這就是他偉大的謀略。
張之豪回憶，在318晚上，第一批人衝進去立法院議場時，黃國昌不在。當第一批人被困在議場裡，被警察包圍時，外面群眾要衝撞警察進去救人時，整晚好幾度衝撞都失敗，不是因為群眾不夠多，不是因為大家沒決心，是因為只要快要成功時，他就會出來終止行動。
張之豪說，黃國昌當時可是青年導師，縱使核心運動者早就看清他，但仍是少數人，多數從媒體得知的而前來的人，就是把黃當成領袖，領袖說暫停不要衝，大家就停了。
最後張之豪說，所以不用擔心10年前的黃國昌有多衝，他只是名字叫那樣，「他一直都不敢衝，從來都不敢。」