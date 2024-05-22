鄭俊英出獄64天傳準備移民！爆想回歸樂壇引眾怒：下地獄吧
英國媒體《BBC》近日公開南韓性醜聞「Burning Sun」紀錄片，涉案藝人包含前男團BIGBANG的成員勝利，還有崔鍾訓與歌手鄭俊英，再度引發外界熱議。今（22）日鄭俊英還被爆出準備要移民，並重新發展音樂工作，疑似對演藝事業仍抱有期待，這也是他出獄64天後，首次公開最新動向，讓網友十分憤怒，痛批：「下地獄吧。」
記者施以慧／綜合報導
現年35歲的南韓歌手鄭俊英過去曾爆出震驚社會的性醜聞，不僅於2016年與Burning Sun金某、辦公室職員權某和前娛樂公司員工許某對女性進行集體性侵，還非法拍攝涉案影片，之後又將影片傳到包括勝利在內的「鄭俊英聊天室」，因此被判處5年徒刑，並在今年3月刑滿出獄，原先以為能夠順利回歸樂壇，但隨著BBC上線揭祕2019年「老司機群組」性醜聞事件的紀錄片，鄭俊英的演藝之路變得更加困難。
根據《Xports News》報導，出獄後鄭俊英除了有移民打算之外，還傳出他近期頻繁與音樂界人士接觸，也有知情人士爆料，表示鄭俊英已經知道自己難以重回歌手身分，但卻又放不下對音樂的留戀，因此決定轉往幕後，希望從事音樂製作人相關工作。
鄭俊英想移民準備重回音樂事業的消息曝光後，也迅速在韓國論壇上發酵，網友紛紛留言怒斥：「我的天啊」、「我要移民」、「該死的下地獄吧」、「太噁心了，別出來」、「這是一場災難」、「犯罪就是犯罪，但沒有能力你能當什麼製片人呢」、「看起來他試圖用化名，而不是使用自己的名字來工作」、「滾出這個國家」、「走開，你這個性犯罪者。」