不只延攬沈榮津！傳王必勝也要轉戰金融圈 開發金：不予評論
520新總統賴清德就任，內閣也就戰鬥位置，未續任的部會首長等官員，也陸續傳出新去處，繼前行政院副院長、台灣金董事長沈榮津接任開發金控副董事長之後，再傳出前衛福部政務次長王必勝也將轉戰金融圈，6月將赴開發金旗下子公司中華開發資本任職，投入生技創投業務。不過，對此傳聞，開發金今（23）日表示，「市場單一個案傳言，不予評論」。
記者顏真真／台北報導
賴政府520正式上任，衛福部長由前立委邱泰源接任，政務次長王必勝則未獲續任，未來動向也受到關注，原本市場傳出王必勝可能接衛福部桃園醫院院長，但王必勝日前在臉書發文，將結束27年的公職生涯，能以這樣的榮耀畫下句點，對他個人來說是非常完美了，更透露「未來計畫朝向截然不同的領域發展，對於新職充滿期待和熱誠，希望再充實擴展自己的能力和眼界，也體驗不同的人生」。
如今，傳出王必勝將轉戰金融圈，6月初將赴開發金旗下開發資本任職，成為歷任衛福部高層轉戰金控集團第一人，甚至傳言薪水比之前傳出接任部桃院長還高，年薪至少800萬元。不過，對此傳聞，開發金今日表示，「市場單一個案傳言，不予評論」。
其實，開發金日前才宣布延攬前行政院副院長、台灣金董事長沈榮津出任金控副董事長，而王必勝與沈榮津同為前總統蔡英文內閣重要人物，也獲頒3等景星勳章，如今傳王必勝也要加入開發金控集團旗下，成為520卸任內閣第2人。
中華開發資本成立於1959年，以籌集及管理股權投資基金為核心，積極拓展資產管理業務，目標是打造成為亞太地區首屈一指的股權投資及資產管理業者，總資產規模達新台幣700億元，投資專業人士超過百人，投資組合公司逾200家，市場認為這次延攬王必勝應該也是想借重其在生技產業相關經驗。