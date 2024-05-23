鴻華先進：國內市場反映正面　積極拓展海外電動車市場

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MODEL T獲海內外客戶大力，且支持訂單大於產能，促使鴻華投入電動巴士製造，鴻華橋頭新廠已於今年4月11日動土，預計2025年完工，初期產能約年產500輛、2028年目標擴產至1,000輛。除滿足國內市場需求，鴻華橋頭新廠也會是電巴的重要出海口，基於鴻海集團智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台的頂層架構，橋頭新廠將是鴻海在台灣建置的指標性AI工廠之一。
以MODEL C為車型的首部台灣國產電動車Luxgen n⁷，鴻華先進交付客戶已超過2100輛，預計今年第三季前可望將9000輛預訂交付完畢，全年出貨量目標破萬輛，可望為鴻華帶來百億營收貢獻；外界高度關注的第二款乘用車MODEL B也將於今年第四季度投入量產準備，配合客戶進行預訂。劉揚偉預告，今年鴻海科技日（HHTD24）將會推出新款乘用車、商用車。
鴻華在研發端也持續投入，持續強化各車型研發、測試驗證、量產推進、技術整合以及各項軟體建置等自主研發工作，以提供客戶更優質的CDMS委託設計製造服務。
至於外界最關切的海外布局，劉揚偉表示，全球電動車市場仍處於正成長，鴻華先進會先聚焦北美、東南亞市場，致力往全球市場邁進；同時，鴻海集團目前手上的CDMS專案，鴻華也有一定程度參與，未來可以說是營收可期。