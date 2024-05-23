馮語婷被爆是男的？首曝正面照打臉鳳梨　自揭身分發不自殺聲明

我是廣告 請繼續往下閱讀
馮語婷今日也首度在臉書上公開本名及無碼正臉照片：「我就是馮語婷本人，本名凱斯。『馮語婷』這個名字其實只是一個意識形態，單純只是不想讓自己曝光，同時保護我愛的家人，所以才堅持是本名。」馮語婷更透露自己的真實身份：「如大家所知道因為我宿敵很多，我就是個單純看不過去社會亂象的單親媽媽，所以當初才會協助me too這件事情，希望為這個社會發聲。」
馮語婷也提到另一名緊咬她不放的網紅陳沂：「起初跟陳三斤會打鳳梨，也是鳳梨本身有做了不好的示範，但後來我察覺其實陳三斤人品極度不佳，鳳梨反而是願意承認錯誤，所以也就沒有繼續了。」她更在文中強調，自己從來沒有用「馮語婷」作出任何違法的事情，更沒有偽造身分證。馮語婷也大方地表示，只要不是抹黑的部分，她都能公開說明。
馮語婷更透露自己和助理長期遭受威脅、恐嚇、濫訴，甚至連助理全家都被肉搜，所以她決定跳出來面對：「如果我今天沒勇敢面對，那只會讓想要我消失的人得逞，任何與論批評我都可以接受，承擔公眾人物之重，但如果越界，我會走司法途徑，假帳號我也一律不回答及刪除。」此外，馮語婷也在文末附上「不自殺聲明」，以免遭受任何意外。
馮語婷自揭身分後，陳沂也隨即發文回應表示：「這世界上有很多努力在生活，不會搞詐騙的單親媽媽。重點不是單親媽媽，是搞詐騙還拿單親媽媽身分出來博取同情吧？馮語婷這個行動代號，代表是集團犯罪。40歲賣雞排的摳腳大叔負責發文回留言，做信貸的單親媽媽負責提供照片。」另外，陳沂也提到疑似馮語婷的背後「藏鏡人」高鉦崴的個人臉書發文方式跟馮語婷一模一樣，就連排版或是不習慣使用句號的習慣都一樣。
而鳳梨也在臉書上表示高鉦崴在警察局承認馮語婷就是他自己，結果還讓一個單親媽媽用苦肉計出來擋試圖扭轉風向，鳳梨說：「我現在就在這跟你預告，我一生監督你一人，直到你跟我之間有個結果為止。」
馮語婷臉書全文
我就是馮語婷本人 本名凱斯
馮語婷這個名字其實只是一個意識形態
單純只是不想讓自己曝光
同時保護我愛的家人
所以才堅持是本名
如大家所知道因為我宿敵很多
我就是個單純看不過去社會亂象的單親媽媽
所以當初才會協助me too
這件事情希望為這個社會發聲
起初跟陳三斤會打鳳梨
也是鳳梨本身有做了不好的示範
但後來我察覺其實陳三斤人品極度不佳
鳳梨反而是願意承認錯誤
所以也就沒有繼續了
我絕對沒用馮語婷這個名字
做出任何違法事情
也沒偽造身分證之事
關於我的任何爆料
在非抹黑情況下我都可以說明
因為我跟助理受到長期威脅、
恐嚇甚至被濫訴
尤其是助理全家早就都被肉搜
如果我今天沒勇敢面對
那只會讓想要我消失的人得逞
任何與論批評我都可以接受
承擔公眾人物之重
但如果越界
我會走司法途徑
假帳號我也一律不回答及刪除
「不自殺聲明」：
在此期間，我的生命或身體
如果受到任何傷害，
都不是出自於我本人的意願，
如果發生意外，希望檢警單位詳查。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995