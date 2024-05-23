傅崐萁稱綠動員中南部黑道 吳思瑤反問「我跟他誰像黑道？」
立法院藍白聯手欲通過國會改革法案，國民黨立院黨團總召傅崐萁今（23）日表示，據線報民進黨將動員中南部黑道到台北，欲傷害在野黨立委。對此民進黨團幹事長吳思瑤反問，「我跟他誰像黑道？」哪一個黨團有黑道家族、哪一個黨團成員現在有案底，強調黑道兩字何其沈重，「你做白日夢嗎？沒有就是沒有。」
記者陳威叡／台北報導
對於傅崐萁稱接獲線報，民進黨將動員中南部黑道到台北，要傷害在野黨立委。吳思瑤表示，請大家想想，自己跟傅崐萁誰看起來比較像黑道？此外哪一個黨團有黑道家族？又是哪一個黨團成員現在有案底。
吳思瑤表示，民進黨堅持愛與非暴力，堅持文攻非武鬥，而國會改革法案連續兩次審查，哪一個黨團率先佔領主席台？全副武裝一副開幹的蠻橫姿態並施以暴力，這就是國民黨，反觀民進黨不希望失序的脫軌行為發生。
吳思瑤反問傅崐萁，民進黨發動中南部黑道線報從何而來，強調黑道兩字何其沈重，「你做白日夢嗎？沒有就是沒有。」
洪申翰也說，支持者看到這新聞都非常憤怒，517有張照片顯示，分別是自稱消坡塊代言人的顏寬恒、天道盟創辦人羅福助之子羅明才以及把沈伯洋推到腦震盪的邱鎮軍，而又是哪一個政黨把經濟犯罪的更生人變成總召，大家心裡一清二楚。