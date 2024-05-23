腐敗涉貪！俄羅斯陸軍副參謀長沙馬林被捕 近1個月第4位將軍落馬
俄羅斯陸軍副參謀總長沙馬林（Vadim Shamarin）中將今（23）日遭到逮捕，理由是涉及貪污腐敗。這是自4月24日前國防部副部長伊凡諾夫（Timur Ivanov）被捕以來，1個月內第4位將軍落馬，顯示克里姆林宮正在積極整肅軍隊國防系統。
記者倪浩軒/綜合報導
根據俄羅斯媒體報導，自伊凡諾夫被捕後，國防部人事局長庫茲涅佐夫（Yuri Kuznetsov）中將和第58集團軍前司令波波夫（Ivan Popov）少將也相繼入獄，而沙馬林是最新遭到調查的對象。沙馬林被指控涉及大規模收賄，且有消息人士透露，沙馬林還被懷疑涉入尚未被公開的「陰謀」。
克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitriy Peskov）否認這代表當局正在對軍隊體系展開全面清洗，佩斯科夫說明「反貪是一項持續的工作，不是一時掀起的運動，是一項常規進行的任務」。
不過，外界仍認為在新任國防部長貝洛烏索夫（Andrey Belousov）上任後，經濟學家出身且沒有軍事背景的他，被視為是蒲亭整頓俄羅斯軍工體系的信號，而最近這一連串將軍涉貪被查，就是俄國解決軍中腐敗問題的具體結果。