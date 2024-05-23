富邦悍將開第一槍！確定不網羅前獅隊棄將黃勇傳　其他4隊這樣說

魔鷹開轟單場5打點大爆發！台鋼雄鷹16:5狂勝中信兄弟創隊史紀錄

▲魔鷹開轟單場5打點，台鋼雄鷹16:5大勝中信兄弟，創下隊史紀錄之夜。（圖／陳明中攝）
▲魔鷹開轟單場5打點，台鋼雄鷹16:5大勝中信兄弟，創下隊史紀錄之夜。（圖／陳明中攝）

記者吳政紘/綜合報導

中華職棒今（23）日晚間在高雄澄清湖球場，再度上演台鋼雄鷹與中信兄弟之戰，台鋼雄鷹靠著張肇元和魔鷹演出猛打賞，包括魔鷹1發3分砲，單場打下5分打點拿下MVP，台鋼雄鷹單場16分和18支安打都創隊史新高，終場以16:5大勝中信兄弟，報了昨天0:10敗給中信兄弟的一箭之仇。台鋼雄鷹第一局單局攻下5分，就已經打破隊史首局最多得分紀錄。全隊18支安打，也是創下隊史紀錄，可說是「台鋼紀錄之夜」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台鋼紀錄之夜　兄弟投手崩壞

此役，台鋼雄鷹第1局就發動強攻，曾子祐、王柏融、張肇元、杜家明和魔鷹連續安打，打了10人次，也攻下5分，打破隊史首局最多得分紀錄。

兄弟先發左投魏碩成，主投2局狂失7分吞敗，被打9支安打，防禦率增為3.70。兄弟全場共動用5位投手，蔡齊哲2局失3分，林暉盛震撼教育，中繼1局就狂失5分，謝榮豪上場也失分，讓台鋼全場貢獻18支安打，也是隊史紀錄。

第2局台鋼雄鷹「大王」王柏融、張肇元、杜家明和魔鷹再度連續安打再得2分，台鋼一口氣以7:0領先。

沒想到中信兄弟第4局展開反攻，陳俊秀、陳子豪安打和詹子賢高飛犧牲打攻回1分，中斷台鋼先發投手哈瑪星的連續17局無失分。

5局下中信兄弟楊祥禾擊出三壘安打，岳東華安打再得1分，但下半局台鋼雄鷹再度發威，前兄弟好手吳明鴻擊出暌違6年多的三壘打，再靠著陳文杰高飛犧牲打跑回本壘，台鋼將比數拉數拉開到10:2。

中信兄弟陳俊秀6局轟出陽春全壘打，加上陳子豪、詹子賢連續安打，代打的張志豪打出高飛犧牲打，讓中信兄弟追到4:10。

6局下中信兄弟林暉盛上場又遇到魔鷹，他轟出3分砲，本季第7轟，加上葉保弟、吳明鴻和林家鋐安打再得2分，比數再拉開到15:4。

台鋼雄鷹終場以16:5擊敗兄弟，哈瑪星5局失4分奪勝，林詩翔、賴鴻誠、陳暐皓都沒有失分，只有王躍霖被張志豪敲出安打失分。

台鋼雄鷹單場紀錄：

◎台鋼雄鷹 隊史100得分達成(一局下 得分球員:張肇元)

◎台鋼雄鷹 隊史100打點達成(五局下 打點球員:吳明鴻)

◎台鋼雄鷹 單場 18 安打，破隊史單場最高紀錄(隊史紀錄：15支)

◎台鋼雄鷹 單場 16 得分，破隊史單場最高紀錄(隊史紀錄：7分)

◎台鋼雄鷹 "首局"單局 5 得分，破隊史最高紀錄(原紀錄：2分)

◎台鋼雄鷹 單局 5 得分，平隊史次高紀錄(隊史紀錄：6分)

◎哈瑪星 中斷連續 17 局無失分(2024/05/07~)、中斷連續 19 局無被全壘打(2024/05/07~)

◎郭永維 生涯700出賽達成

◎曾子祐 連續 12 場安打，持續刷新個人生涯新高(2024/05/05~)、連續 12 場上壘，持續刷新個人生涯新高(2024/05/05~)

◎張肇元 連續 8 場安打，持續刷新個人生涯新高(2024/05/07~)、連續 8 場上壘，平個人生涯最高(2024/05/07~)

◎張肇元 單場 3 安打，破個人生涯單場新高(原紀錄：2支)、中斷連續 3 打數安打，破個人生涯新高(原紀錄：2打數安打)

◎杜家明 單場 3 打點，平個人生涯單場最高(原紀錄：3打點)

◎吳明鴻 單場 4 打點，破個人生涯單場最高(原紀錄：1打點)

◎魔　鷹 單場 5 打點，破個人單場最高紀錄、破隊史個人單場最高紀錄(隊史原紀錄： 3 打點)

以上紀錄整理：中職提供、NOWnews運動中心整理

影／台鋼魔鷹不爽被驅逐！拿球棒「跨欄」嗆主審　雄鷹4：3統一獅

台鋼首週暫居第二！魔鷹、王柏融組「鷹王」連線　3勝2敗超乎預期

德保拉7局無失分好投！岳政華猛打賞　中信兄弟10:0完封台鋼雄鷹

台鋼妡0號稱190！璦昀超甜偶像練習生　盤點啦啦隊「中職小巨人」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代