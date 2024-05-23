魔鷹開轟單場5打點大爆發！台鋼雄鷹16:5狂勝中信兄弟創隊史紀錄

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此役，台鋼雄鷹第1局就發動強攻，曾子祐、王柏融、張肇元、杜家明和魔鷹連續安打，打了10人次，也攻下5分，打破隊史首局最多得分紀錄。
兄弟先發左投魏碩成，主投2局狂失7分吞敗，被打9支安打，防禦率增為3.70。兄弟全場共動用5位投手，蔡齊哲2局失3分，林暉盛震撼教育，中繼1局就狂失5分，謝榮豪上場也失分，讓台鋼全場貢獻18支安打，也是隊史紀錄。
第2局台鋼雄鷹「大王」王柏融、張肇元、杜家明和魔鷹再度連續安打再得2分，台鋼一口氣以7:0領先。
沒想到中信兄弟第4局展開反攻，陳俊秀、陳子豪安打和詹子賢高飛犧牲打攻回1分，中斷台鋼先發投手哈瑪星的連續17局無失分。
5局下中信兄弟楊祥禾擊出三壘安打，岳東華安打再得1分，但下半局台鋼雄鷹再度發威，前兄弟好手吳明鴻擊出暌違6年多的三壘打，再靠著陳文杰高飛犧牲打跑回本壘，台鋼將比數拉數拉開到10:2。
中信兄弟陳俊秀6局轟出陽春全壘打，加上陳子豪、詹子賢連續安打，代打的張志豪打出高飛犧牲打，讓中信兄弟追到4:10。
6局下中信兄弟林暉盛上場又遇到魔鷹，他轟出3分砲，本季第7轟，加上葉保弟、吳明鴻和林家鋐安打再得2分，比數再拉開到15:4。
台鋼雄鷹終場以16:5擊敗兄弟，哈瑪星5局失4分奪勝，林詩翔、賴鴻誠、陳暐皓都沒有失分，只有王躍霖被張志豪敲出安打失分。
台鋼雄鷹單場紀錄：
◎台鋼雄鷹 隊史100得分達成(一局下 得分球員:張肇元)
◎台鋼雄鷹 隊史100打點達成(五局下 打點球員:吳明鴻)
◎台鋼雄鷹 單場 18 安打，破隊史單場最高紀錄(隊史紀錄：15支)
◎台鋼雄鷹 單場 16 得分，破隊史單場最高紀錄(隊史紀錄：7分)
◎台鋼雄鷹 "首局"單局 5 得分，破隊史最高紀錄(原紀錄：2分)
◎台鋼雄鷹 單局 5 得分，平隊史次高紀錄(隊史紀錄：6分)
◎哈瑪星 中斷連續 17 局無失分(2024/05/07~)、中斷連續 19 局無被全壘打(2024/05/07~)
◎郭永維 生涯700出賽達成
◎曾子祐 連續 12 場安打，持續刷新個人生涯新高(2024/05/05~)、連續 12 場上壘，持續刷新個人生涯新高(2024/05/05~)
◎張肇元 連續 8 場安打，持續刷新個人生涯新高(2024/05/07~)、連續 8 場上壘，平個人生涯最高(2024/05/07~)
◎張肇元 單場 3 安打，破個人生涯單場新高(原紀錄：2支)、中斷連續 3 打數安打，破個人生涯新高(原紀錄：2打數安打)
◎杜家明 單場 3 打點，平個人生涯單場最高(原紀錄：3打點)
◎吳明鴻 單場 4 打點，破個人生涯單場最高(原紀錄：1打點)
◎魔 鷹 單場 5 打點，破個人單場最高紀錄、破隊史個人單場最高紀錄(隊史原紀錄： 3 打點)
以上紀錄整理：中職提供、NOWnews運動中心整理