輝達財報帶飛AI股！美股那指早盤再創新高 道瓊獨憔悴跌逾200點
美股23日開盤呈現分歧走勢，受到輝達（Nvidia）亮眼財報激勵，科技股與AI概念股走強，帶動那斯達克指數與標普500指數開盤上漲，不過道瓊工業指數則未能沾光，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌286.15點、約0.72％；標普500指數上漲0.96點、約0.018％；那斯達克指數上漲78.03點、約0.46％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，輝達股價早盤大漲8.5％，一開盤就直接突破1000美元大關，這顯示投資人對AI潮流的熱情並未消退，且輝達本身龐大的市值以及對整個晶片產業鏈的帶動效應，都讓它成為股市中一股強大的驅動力。
至於道瓊工業指數表現疲軟，報導認為是由於老牌的道指並未納入輝達，根據估算，若道瓊工業指數有將輝達列入其中，今日開盤將會大漲440點。
《CNBC》似乎認為道瓊工業指數下跌的原因就是少了輝達，但《路透社》報導則分析，對美國通膨的擔憂在市場上揮之不去，抑制了美股全面上漲。
ADM Investor Services International的首席經濟學家奧斯沃德（Marc Ostwald）表示，輝達的亮眼表現確實帶動資金進入市場，但是考量到整體環境存在如此多的不確定性，投資者持謹慎態度，更傾向快進快出，且美國聯準會仍不認為目前存在降息的理由，這些都限制了市場達到全面繁榮。