國會改革法案續審！綠委怒嗆國民黨立委：性騷犯、殺人犯
立法院今（24）日將再度審查「國會改革五法」，民進黨立院總召柯建銘6點54分率領綠委前往議場，藍綠立委再度大聲叫囂。國民黨立委大喊「吳秉叡亂咬人」、「鍾佳濱別擒抱」，民進黨立委反嗆「邱鎮軍別殺人」、「陳雪生性騷犯」。進入議場後也爆多次衝突。
記者呂炯昌／台北報導
國民黨立委在議場大門前大喊「吳秉叡愛咬人」、「鍾佳濱別擒抱」，此時民進黨立反嗆「邱鎮軍別殺人」，國民黨立委大聲反問「是誰死了？你們要不要說說看」國民黨立委陳玉珍反問「白布條是你們帶的，還不知道誰死了？」
國民黨立委接著開始喊「鍾佳濱別性騷」，民進黨反擊喊「陳雪生性騷犯」，讓在場的陳雪生表情顯得尷尬。國民黨又開始喊「邱議瑩打記者」、「黃捷偷卡片」、「郭國文搶劫犯」、「吳思瑤會造謠」。
進入議場報到處簽到，由國民黨立委萬美玲嗆到頭香，民進黨立委林楚茵不滿大罵「國民黨反改革不給簽到」。國民黨立委此時反擊喊「國小還是幼稚園，連簽名排隊都不會！」
藍綠議員進入議場後，再度為了張貼布條而爆發肢體衝突與口角，民進黨立委陳亭妃、林淑芬、王美惠與陳玉珍等藍委發生推擠，綠委大喊「國民黨霸凌」。
另外，昨日則傳出民進黨立院黨團將立院合作社架上的礦泉水全買走，打算在今日議場內發動潑水攻擊，考驗立法院長韓國瑜維持秩序的能力。