人物／綠營女戰神林淑芬嗆遍藍綠白　但也曾辱罵警察五字經遭判刑

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2012年，林淑芬以五成八的得票率當選連任；2016年，林淑芬以新北市最高票12萬3299票連任、得票率逼近7成；2020年，林淑芬再度以超過六成得票勝選，且得票數13萬2591票，打破羅明才在2012年立委選舉中高懸近八年的票數紀錄。林淑芬在基層幾無對手，2024年立委選舉，國民黨禮讓民眾黨推候選人李有宜，林淑芬再順利連任迄今，立委已六連霸。
林淑芬從政迄今參選沒有輸過。不過過去也曾爆發過爭議。2002年時任台北縣議員的林淑芬姐弟開車，因沒有懸掛通行證，遇到交警執勤要求改道，林淑芬搖下車窗，怒罵警察「你是在凶啥肖？幹你娘雞巴！」並表明自己是台北縣議員，但仍遭警方帶回，林淑芬高喊不斷高喊「警察打台北縣議員」，並通知媒體到場採訪。
事後林淑芬被依《刑法》侮辱公務員公署罪起訴，林淑芬雖同樣控告警方打傷她，但驗傷後被發現與事實不符。最後林淑芬被判拘役40日，可易科罰金，緩刑2年。
林淑芬轉換跑道後進入國會，因遇到連續8年國民黨連續執政，她一直是背葛國民黨政策的戰將，常在抗爭中槓上國民黨立委，尤其是2013年審查服貿時，她咬了當時的藍委吳育仁，她解釋是無育仁對她性騷，「摸遍我的胸，摸遍我的身」。
不過2016年後，換民進黨完全執政，2018年民進黨修《勞基法》，林淑芬反對倉次修法，與當時的衛環委員會召委、現衛福部次長林靜儀互嗆，也槓上當時的行政院副秘書長何佩珊，何佩珊嗆「夠了吧」，她也嗆何佩珊藐視立法院。2020年12月，林淑芬因在立法院就萊豬進口時投棄權票，遭黨團處分，罰款3萬元、停止黨團黨權運作3年。
林淑芬近來較少出現在媒體版面上，不過今年5月初，黃國昌稱蘆洲南北側專案審查卡在內政部，阻礙蘆洲發展，引發林淑芬不滿，痛罵黃國昌為了選新北市長，只會附和現任市長侯友宜，親近財團，就連侯友宜放的屁也是香的，要求與黃國昌辯論。
立法院處理國會改革法案，林淑芬也不滿黃國昌背棄太陽花，痛罵黃國昌是偽君子。林淑芬今天又對麥玉珍使出右鉤拳，再度引發民眾黨群情激憤。
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