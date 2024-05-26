今日來講股／台股創高路生變？分析師：留意外資買賣及2類股表現

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台新投顧副總黃文清接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，現在看起來台股多頭氣勢不弱，即便短線呈現高檔震盪，但從輝達優於預期的財報與財測來看，公司對於下半年的出貨成長給予相當高的期待，台股AI概念股機會仍高。再者，COMPUTEX將於6月4日登場，相關題材已陸續發酵，有利於整體盤勢向上攻，直至展期開始，大盤應呈震盪、緩步盤堅的格局。
目前持續觀察重點包括外資操作，以及相關投信所介入的中小型電子股是否仍有機會再做表現，黃文清分析，由於類股輪動，故在權值電子股氣勢相對較弱的情況之下，非電子類股中如運動、休閒、居家、運輸、紡織等，都會有些資金上的挹注。
此次COMPUTEX可謂眾星雲集，輝達執行長黃仁勳、超微執行長CEO蘇姿丰、英特執行長季辛格等都將來台開講，相關題材概念股如AI晶片、先進製程、先進封裝、AI伺服器、AI零組件等皆於近幾週持續走揚。此次展期，上述重量級科技大咖有關AI趨勢的談話內容、宣告的重要技術與產品，將成市場投資人關注焦點，其中，AI PC也是可以持續留意的方向。
至於接下來大型權值、中小型類股，有哪些需要特別留意的問題？黃文清指出，主要還是要觀察台積電的走勢，因為畢竟短線上漲幅大，恐高檔震盪，可觀察外資買賣狀況，大型權值股、AI伺服器廠商，將攸關整體指數表現。另外，股息殖利率、法說會展開，將談及獲利成長，故金融股的表現也值得投資任留意，類股輪動的過程中，金融股是一個進可攻、退可守的標的。