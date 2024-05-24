轉戰金融圈擔任開發資本副總！王必勝無奈：跑外送也會被說門神
前衛福部政務次長王必勝520卸任後，轉戰金融圈，接受開發金子公司中華開發資本延攬，擔任資深副總經理，引發社會議論，質疑他過往沒有金融專業，卻能勝任，王必勝今（24）日晚間受訪表示「團隊需要多種人才」沒有說金控裡面一定要相關的背景，而他也有管理才能才會被邀請，而針對被批評當門神，王必勝則說「已經跨業跨很大」，若這樣無限上綱，就算他去做外送員，也會被說是門神。
記者林莞茜／綜合報導
中華開發資本今日召開董事會，確定延攬王必勝擔任資深副總經理，不過前幾日消息曝光時，就遭國民黨立委批「既無法律又無金融專業都可以轉戰開發金，綠營卸任官員大辣辣不避嫌『當門神』？吃銅吃鐵什麼都敢，都不怕吃太撐了噎死？」。
對此，王必勝當晚即回擊他憑自己的力量應純私人公司邀請去工作，跟民進黨跟政府都毫無關聯，今日再度正面回擊，強調金控是團隊，就如同醫院也是一個團隊，不會說在醫院裡面當管理、財務，沒有醫療背景就不行，而他自己本身也擅長管理，在公司有其角色與Know how。
王必勝指出，金控公司裡面沒有說一定要有金融相關的背景，團隊需要很多種人，這個道理應該很簡單，「我有管理才能，他們邀請我去，一定也是覺得我才能OK」，更無奈表示「就算去做外送員，也會被說沒有送貨經驗而遭批是門神，因此也反問「難道政務官下來就什麼都不能做嗎？」。
王必勝說，資深副總不是獨董，是要做事情的，他接這個職務是要直接做事「我已經跨業跨很大」希望真正從事這個行業相關事務，也透露自己醫師身份還在，沒有要放棄醫療本業。