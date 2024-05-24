影／秋山幸二首度造訪大巨蛋！提出一大缺點 與郭泰源回憶往事
日職西武獅隊傳奇名將秋山幸二，今（24）日首度造訪台北大巨蛋，為富邦悍將擔任開球嘉賓，談到對大巨蛋的印象，秋山幸二表示，「椅子稍微有點影響視線，有點不容易看，但是球場整體環境，應該是可以開心看球的環境。」秋山過去選手時期就是在西武巨蛋比賽，還有轉戰大榮鷹隊時期，也是在福岡巨蛋比賽，可以說是「巨蛋專家」，而他第一次造訪大巨蛋，就點出座位問題，可說是相當專業。秋山幸二這次是受「東方特快車」郭泰源之邀來台，不但來開球，也來跟老朋友敘舊，並且賽前還指導富邦球員。
記者吳政紘/台北報導
大巨蛋優點 下雨也可以打
秋山幸二進一步指出，「就算下雨今天還是可以打，這點還是滿重要的，不然球迷在雨中看球也是很辛苦，室內比較舒服，夏天也涼快，這球場還是不錯。」
不管是各地巨蛋，除了西武巨蛋是加蓋以外，好處都可以開空調，秋山說：「球迷也比較涼快。」
回憶過去跟郭泰源同隊，秋山認為，兩人剛好住在同一棟大樓，一個住在一樓，一個住在三樓，可以串門子，喝點小酒，感情很棒。
郭泰源也稱讚秋山是很有熱誠的球員，「他不管全壘打、打擊、跑壘都很厲害，算是三拍子球員。」此外，他對棒球很有執著，這也是郭泰源認為秋山很不錯的地方。
秋山表示，自己也很久沒有來台灣了，覺得很想念，剛好有這次機會接到邀約就決定來了。被問到想去哪裡、吃些什麼？他笑答：「我只要待在這裡就好了，想吃什麼，他（郭泰源）都會準備，昨晚台灣菜很好吃。」