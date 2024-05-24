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美股早盤3大指數齊揚！道瓊回魂上攻逾百點　輝達拆股前持續上漲

▲美股經歷昨日大跌的震撼教育後，24日開盤收復失土，華爾街重新消化了聯準會降息的可能與通膨的情況，3大指數早盤均開高。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美股經歷昨日大跌的震撼教育後，24日開盤收復失土，華爾街重新消化了聯準會降息的可能與通膨的情況，3大指數早盤均開高。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美股經歷昨日大跌的震撼教育後，24日開盤收復失土，華爾街重新消化了聯準會降息的可能與通膨的情況，3大指數早盤均開高，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲116.6點、約0.3％；標普500指數上漲39.41點、約0.75％；那斯達克指數上漲182.64點、約1.09％。

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根據《CNBC》報導，輝達（Nvidia）如今已經是美股「七巨頭」的實際領導者，成為推動股市上漲的關鍵力量，輝達早盤股價又繼續上漲了超過1％，但從昨日道瓊大跌的情況也能看出，即使輝達是市場矚目的AI寵兒，也無法與聯準會降息與否以及通膨的擔憂抗衡。

高盛經濟學家梅里克（David Mericle）認為，以目前情況看來，到了9月份即使通膨大幅改善，依然難以達到聯準會期待的水準，這使得降息成為一個不太明顯的決定。

根據《路透社》報導，美國商務部最新數據顯示，4月耐久財訂單增加0.7％，遠高於原先市場預期的下滑1％，而密西根大學調查的5月消費者信心指數為69.1，也超出之前預期的67.5。種種跡象顯示美國經濟並未降溫，削弱了市場對於聯準會降息的押注。

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