美股收復失土！輝達再續輝煌上漲近2.6%　帶飛那指創新高

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輝達也推動了那斯達克指數，大幅走高1.1%，改寫新高紀錄。標普500指數週五收盤上漲約 0.7%，道瓊工業指數變化不大。一週來看，道瓊工業指數本週下滑2.3%，結束連續五週漲勢，而標普勉強升不到0.1%。那斯指週線收紅約1.4%。
即使號稱「地球上最重要個股」的輝達公布業績和指引再度碾壓預期的財報，給美股上漲動力AI熱潮注入強心針，也沒能助大盤飆高。分析人士稱，輝達未能支持大盤突出表明，連最強大的標普成分股也無法對抗聯準會。
密西根大學數據顯示，美國消費者預計未來一年物價年率將上漲3.3%，低於本月初預期的3.5%，股市因此走高。LPL Financial首席經濟學家羅奇（Jeffrey Roach）表示，「經過進一步審查，消費者對於通膨走勢並不那麼悲觀，消費者支出可能會放緩，從而緩解經濟需求方面的通膨壓力。」
聯準會理事華勒（Christopher Waller）週五警告，先前降低中性利率（R-Star）的一些因素可能逆轉，若美國國債的供應增速超過需求增速，國債價格會下跌、收益率攀升，將對中性利率施加上行壓力。
華勒等聯準會官員本週的講話一再表明不急於降息的立場；會議記錄顯示，聯準會決策者本月初會議認為需要等待更多數據出爐、花更多時間確認是否降息，多名決策者一旦願意通膨風險重燃石家席；部分數據或顯示經濟和勞動力市場強勁，或顯示通膨有攀升跡象。市場的降息預期因此一再受創。
道瓊工業指數終場上漲4.33點，或0.01%，收在39069.59點。
標普500指數上漲36.88點，或0.70%，收在5304.72點。
那斯達克指數上漲184.77點，或1.10%，收在16920.80點。
費城半導體指數上漲94.930點，或1.85%，收在5220.914點。