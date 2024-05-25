日本Lawson將下市　中國6300家門市跟著退出？

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日前日本山梨縣河口湖町一間便利商店，因能看到富士山美景成為熱門景點，但造成觀光公害後，決定拉起黑幕遮蔽成為新聞焦點，而該超商品牌就是Lawson。
今年2月6日，日本電信業巨頭KDDI宣佈以34億美元收購Lawson並私有化，收購過程預計在9月左右完成，收購完成後將與三菱商事共同管理Lawson，兩家公司各持一半股份。當時三菱商事表示，Lawson將在KDDI完成收購後從東京證券交易所下市。
《共同社》報導，KDDI打算利用Lawson在全日本約1.46萬家門市推廣銀行和保險產品，以及在門市內提供遠端智慧型手機支援服務，另外KDDI也將在旗下2200家手機銷售點提供Lawson產品與服務。
Lawson近日宣布將在7月召開臨時股東會並預計7月24日私有化下市，此事引起中國網友熱議，因為Lawson不僅是觀光客赴日旅遊喜歡的超商，在中國更有超過6300家門市，尤其近年來中日關係不睦，網友擔心Lawson會不會調整策略，甚至退出大陸市場。
Lawson在中國門市排名第5，美宜佳市占率最高，有近3.4萬間門市，第二名的中石化易捷與第三名中石油崑崙好客各有2.8萬及1.9萬家門市。