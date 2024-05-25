挺台灣！影帝莫子儀發聲「我們的國家」 粉絲淚推：這波你最勇敢
立法院在昨（24）日續審國會職權修正相關法案，在議場內官員們挑燈夜戰，延長開會至午夜12點，而場外的抗議人潮也持續不斷聚集，超過10萬人到現場包圍立法院，鄰近的青島東路、中山南路和濟南路都擠滿了人潮。而金馬影帝莫子儀也在昨（24）日透過社群發文表示：「立場不同，民主表決，但最根本的重點是能充分討論，合乎程序正義，讓彼此意見不同的人都能理解、聽到彼此的想法，這才是真正的民主。」讓大票網友們看了都感動直呼：「就你最勇敢」、「台灣有你真好。」
記者洪生儒／綜合報導
立法院在昨日續審國會改革的相關法條，場內吵得熱烈，場外則湧入大批民眾強烈表達「沒有討論、沒有民主」的訴求。莫子儀則透過臉書寫下長文表示：「立場不同，民主表決，但最根本的重點是能充分討論，合乎程序正義，讓彼此意見不同的人都能理解、聽到彼此的想法，這才是真正的民主。沒有透過充分逐條討論，無法向人民釋疑解惑，甚至無視制度而強渡關山的法條，是冷漠的高壓專制與威權。」
此外，相較於近日紛紛表態「支持統一」、「我是中華民族一份子」的藝人們，莫子儀在貼文中提到：「我們的國家，甚至多數時候不能被稱作一個國家，不論自己的政治傾向如何都一樣。」莫子儀坦言：「褪去演員的身份，我也只是一個國家的人民，我們擁有的民主與自由來之不易，能守護到什麼時候，誰都不敢確定。」
莫子儀也尊重每個不同的立場，但希望我們的民主，「是能充分理性溝通辨析，傾聽不同意見，尊重包容共存，一起守護國家與人民的民主。」並在文末寫下這一次包圍立法院行動的標語「望你順遂，台灣。」
許多網友看完貼文之後，都紛紛留言表示：「這一波你是演藝圈最勇敢，沒有隱晦、清楚表達」、「要先做一個好的人，再成為台灣人！台灣有你真好」、「就你最勇敢啦！支持你到底」、「謝謝你的聲音，本來就愛你現在更愛你」、「願意公開地說真話，並稱呼『我們的國家』，好帥氣」、「謝謝你勇敢出聲，知道你依然堅守立場，堅持是非真的很需要勇氣」、「謝謝你在今日的勇敢」、「我知道要發這個文對一個演藝人員來說有多麼不容易，謝謝你的真誠發聲。」