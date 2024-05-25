千萬邁巴赫被撞翻！家人開同款Maybach接應 頂級賓士：周董有1台
路上看到這台車，記得閃遠點！嘉義男昨（25）開著有「陸上豪華遊艇」封號、新車價破千萬元的邁巴赫（Maybach），行經國道3號苗栗路段時，被聯結車碰撞事故波及而側翻，家人開同款邁巴赫來接應引發討論。事實上，邁巴赫是賓士最頂級品牌Mercedes-Maybach，周杰倫、郭台銘都是愛好者。
記者徐銘穗/綜合報導
側翻在國道的邁巴赫為Maybach GLS 600 4Matic，與周杰倫4年前收到賓士原廠贈送的「聖誕禮物」同款，根據原廠目前最新報價，Maybach GLS 600 4Matic新車售價為1146萬元。而鴻海創辦人郭台銘也曾被目前座車是邁巴赫S 650，新車價要1280萬元。
邁巴赫GLS 600最大馬力557+22匹 奢華內裝連周杰倫都稱讚
邁巴赫Maybach GLS 600 4Matic搭載V8雙渦輪增壓引擎，可以輸出557匹最大馬力，配合EQ Boost整合式啟動馬達動力系統，可以額外增加22匹馬力輸出，從靜止加速到百公里僅需要4.9秒。
周杰倫當時收到剛落地台灣的邁巴赫GLS 600 4Matic，在IG曝光內部豪華的設備，對12.3吋的雙螢幕搭配Burmester高階3D環繞揚聲器、Nappa真皮等配備稱讚不已，大呼：「後座真的蠻誇張的！」還附上一個拇指表情圖。