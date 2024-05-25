麗臺攜手雙和醫院打造智慧醫院　智慧穿戴裝置隨時守護健康

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雙和醫院程毅君院長表示，感謝麗臺科技進駐雙和生醫園區，協力推動智慧醫院發展。蕭育仁事業長也強調，希望在麗臺與雙和的強強合作下，提升全民健康水平。
麗臺科技董事長盧崑山表示，麗臺提供多元的醫療解決方案，積極投入智慧醫療及健康照護領域，此次合作備忘錄的簽署標誌著我們在智慧醫療領域邁出了重要的一步，將麗臺科技的先進智慧科技與雙和醫院的豐沛臨床資源相結合，將有助於打造高效且創新的智慧醫院。
盧崑山表示，在此專案中，麗臺提供一系列先進的醫療設備，包括8D52穿戴式連續血氧監測儀、H2 Plus穿戴式心電圖記錄器、H3 Plus Patch心電心音記錄器、藍牙血壓計。
8D52穿戴式連續血氧監測儀能即時監測患者的血氧飽和濃度、脈搏數，並將數據傳輸至醫療資訊系統，方便醫療人員隨時掌握患者的健康狀況。H2 Plus穿戴式心電圖記錄器則具備隨時量測心電圖的功能，顯示並記錄個人心率、心率變異、心電圖，協助醫療人員快速診斷心臟相關問題。
H3 Plus Patch心電心音記錄器能詳細記錄患者的心電圖及心音圖數據，供醫療人員進行深度分析，搭配聽診線材更能接收與放大心臟、靜脈、肺部、呼吸、腸胃等聲音。而藍牙血壓計則能準確測量患者的血壓並記錄數據，幫助醫療團隊進行長期健康管理。
最重要的是，麗臺這套解決方案開放與各大醫院及健康管理運營商資訊系統進行資料串接，符合醫療物聯網 (MIoT) 系統架構，提供租賃且立即的整合性服務，利用已開發的心電圖與心電心音同軸檢測技術在不同心臟疾病追蹤上已有許多不錯的成果，滿足了醫院精準診療與居家遠距照護服務的需求。智慧醫院為智慧醫療的核心，麗臺科技將提供專業的醫療儀器與解決方案，結合雙和醫院豐沛臨床資源，共同致力於打造以人為中心的全方位數位健康照護環境。