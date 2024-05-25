梁詠琪攻蛋還不夠「把台北當灶咖」！7月登台再開唱　門票今開賣

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她透露，其實早在籌備攻蛋前就決定要加辦2場小型演唱會，「當初排歌單時，就發現有很多非主打歌於時間關係無法唱完，加上有些歌迷點的歌沒唱到，當下就請主辦單位幫忙，順利地訂到場地，也圓了我的心願。」而有別於小巨蛋的曲目，寵粉的她也特別規畫「限定中的限定曲目」要盡力滿足歌迷，更把過往40張專輯的「壓箱寶」全都掏出，「這次歌單保證是『鐵粉級』，會把先前專輯非主打、甚至第五、六波主打歌都拿出來唱，相隔20多年再聽這些歌，有全新的感受跟感動！」
值得一提的是，這次演唱會的名稱「專屬的特別 」，除了呼應演唱會「台北限定場」外，其實更暗藏梁詠琪經典金曲歌詞的玄機，原來「專屬的特別」是大家耳熟能詳〈膽小鬼〉的副歌歌詞，幾乎旋律一到大家都會跟著哼唱，也因此梁詠琪特別把這兩句歌迷印象深刻的歌詞當成演唱會名稱，令歌迷看了都會心一笑，直呼：「太有親切感！」
屆時梁詠琪也將一口氣獻唱20多首歌、總長近2小時的演出，可說誠意十足，保證讓歌迷聽到意猶未盡，回憶滿滿！加上開唱期間時逢七夕情人節前夕，堪稱是她提前送給台粉最好的情人節禮物！《梁詠琪 時間遇上我們-專屬的特別 2024 台北場》於今天在KKTIX及全家Famipor吉時開賣。梁詠琪也特別準備了專屬「紀念」要獻給買票進場的歌迷朋友，只要在買票時用1元加購，就可以獲得梁詠琪專場親筆簽名海報，讓歌迷聽歌之餘又能藉由海報收藏你我珍貴記憶。