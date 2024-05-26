本周咖啡優惠！7-11咖啡「加1元多1杯」　美廉社寄杯半價送衛生紙

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📍門市｜5月26日
◾特大杯莓好光櫻心凍拿鐵49元，5.8折（原價85元）
◾大杯冰鳳梨拿鐵特價49元，6.3折（原價78元）
◾中杯熱鳳梨拿鐵49元，7.2折（原價68元）
📍門市｜5月15日至5月28日
◾大杯精品美式2杯119元 ，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯精品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
以上可混搭
📍門市｜5月1日至5月28日
◾大杯西西里檸檬氮氣咖啡加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣冷萃咖啡加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
◾大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
🔎全台氮氣冷萃咖啡門市查詢（點此連結）
📍APP｜5月25日至5月31日
◾指定冰飲4杯188元，7.2折（原價65元、特價47元）
活動品項：皇家伯爵紅茶、太妃焦糖瑪奇朵、贅沢抹茶、焙烤榛果、脆酷摩卡
◾咖啡珍珠歐蕾4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）
◾青梅冰茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）
🟡全家便利商店
📍門市｜5月26日
◾特大杯拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾厚濃靜岡抹茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋第2支10元，6折（原價49元、特價30元）
📍APP｜限5月27日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
🟡萊爾富
📍門市｜5月1日至5月28日
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵39元，7.1折（原價55元）
🟡OKmart
📍門市｜即起至5月29日
◾OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡49元，7.5折（原價65元）
📍門市｜限5月27日、悠遊卡支付
大杯美式第2杯半價，7.5折（原價45元、特價34元）
大杯拿鐵第2杯半價，7.5折（原價55元、特價41元）
🟡美廉社
📍門市｜5月26日
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍門市｜5月16日至6月11日
◾大杯濃萃系列咖啡買5送5，5折（原價50至60元、特價25元至30元）可寄杯、跨店領取，加送三層抽取式衛生紙100抽×3入。
🟡全聯福利中心
📍門市｜即起至7月11日，每周六、日
◾大杯熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾大杯熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
🟡LINE禮物，至5月31日
◾冰厚乳拿鐵第2杯20元，6.5折（原價65元、特價42元）購買連結
◾冰太妃焦糖瑪奇朵第2杯20元，6.5折（原價65元、特價42元）購買連結
◾大杯熱精品拿鐵第2杯20元，5.9折（原價110元、特價65元）購買連結
◾大杯冰精品拿鐵第2杯20元，5.9折（原價110元、特價65元）購買連結
◾熱好時經典可可第2杯20元，6.5折（原價65元、特價42元）購買連結
◾冰珍珠奶茶第2杯20元，6.7折（原價60元、特價40元）購買連結
◾青梅冰茶第2杯20元，6.7折（原價60元、特價40元）購買連結
🟡星巴克
即日起至6月8日開跑「SUMMER PARADISE 夏日數位體驗」，玩遊戲可獲得優惠券，天天爽喝買一送一。兌換期間為獲券日2天後，最後兌換至6月10日。
📍SUMMER PARADISE🎐夏日數位體驗（點此連結）