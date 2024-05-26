老K又失言？PO「台灣人一半是智障」挨轟反嗆：你們只是臨時演員
總統賴清德在520總統就職典禮上提及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」後，中國官媒央視也在22日透過微博發文表示：「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家。」後來多名台灣藝人加入轉發官媒貼文的行列，沒有轉發的藝人則是會被中國網友點名並列入名單，沒想到在這敏感時期，脫口秀編劇老K也透過社群發文，一句「台灣差不多有一半人是智障」，引發網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
脫口秀編劇老K發文表示：「大家也不是都沒有共識，台灣差不多有一半人是智障這件事應該所有人都認同。」此文一出，引起大批網友熱議，紛紛在討論老K貼文中所指的智障究竟是誰。
剛好近日也發生立法院排審國會改革法案，朝野政黨爆發激烈衝突，還有大量群眾到立院外集結抗議的事情，網友們看到老K的發文之後，引發許多聯想，大票網友紛紛留言表示：「到底是哪一半呢？是合起來變成一半的那一半，還是本身就一半的那一半」、「40%而已，不到一半」、「過了上週後，不知為何我突然已經放下執念，清心無為，畢竟一般健康的人不會跟精神科的病人爭吵什麼」、「去threads釣魚比較讚」、「這裡是在試水溫嗎？等等要進攻thread對不對。」
另外也有網友留言表示：「想不到你自嘲的功力又更上一層樓也讓大家更了解你了，佩服！」老K則回應該網友：「自嘲這種垃圾留給那些喜歡的白癡吧！最低下的幽默。」並在留言中接著說道：「你知道那裡有再多人他們要過還是會過嗎？啊你知道這個過了百分之百還是會被大法官那邊退回來嗎？然後這樣來來回回四年就過了根本不會有任何改變，這種事情傅崐萁、黃國昌、苗博雅、沈博洋都清楚的很，但是他們都選擇操弄各自的支持者演這場戲，只有你們傻傻的覺得自己在做的事有用。」老K在留言中也提到：「兩邊支持者都一樣，你們根本改變不了任何事！你們只是臨時演員。」