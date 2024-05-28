從興趣走到專業！Coser KURO苦練12年成道具師　堅持100%還原角色

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KURO本科就讀生物學系，因興趣開始嘗試Cosplay喜歡的角色，從化妝、服裝、道具都是靠著滿腔熱血從自學做起，由於不是服裝設計的專業出身，她投入更多進修時間，期間也加入道具工廠精進手藝，成為當時工廠內的首位女學徒，並在社群平台分享自己Cosplay作品，以手作實力派的Coser在圈內打響知名度。KURO從踏入Cosplay圈，到接到COS服裝、道具的第一筆訂單，耗時長達12年的時光，靠著對細節的堅持，成功把興趣變成專業。
談到對每一個COS道具、服裝的堅持，KURO説：「我滿注重其他人看不到的細節」，尤其角色的真實性相當重要，二次元的角色是存在電腦裡面，因此有很多不科學、無法想像的造型，要讓它們走進活動現場，就必須要有現實感。雖然興趣變成職業，會讓一切好玩的事情變成沒有那麼好玩，但在道具工廠的經歷，也讓她對於每一個作品有更高的要求，「當它變成一個工作的時候，它不只是要做出來，更是要100％的像」。
隨著Cosplay的文化發展興盛，越來越多工廠嗅到商機，以流水線的方式快速產出COS服裝、道具，但KURO仍自信直言，「差異就在我不會去做大眾化的東西，我喜歡的角色比較小眾，需要執行的程度很高，會大量生產的都是熱門角色，我一直都比較喜歡不露臉、不是人類型態的角色，把這樣的角色帶進現實，是一個很有趣的過程」。
不過KURO會專精於這類特殊角色的製作工藝，起因是自己喜歡扮演不具有人形的角色，除了製作過程更有趣外，更有一部分是希望讓觀眾不要把眼光聚焦在Coser外貌，「我本身外型不是出眾的類型，但在Cosplay的過程中，長相或身材不管你願不願意，都一定會被評論，我當初會專研這些角色，是單純不希望我的外貌影響到我作品的評價，不希望我的臉影響到別人對角色的觀感。」
儘管Coser看起來光鮮亮麗，成為道具師更是把興趣發展成專業，讓許多Cosplay同好相當欽羨，但台上一分鐘、台下十年功，KURO一路走來有哭有笑，真正讓她感到珍貴的是，可以藉由這些辛苦的過程，接觸到許多景仰的前輩，與曾經是偶像的老師一起完成作品，「雖然不敢說旗鼓相當，但卻是我繼續走下去的動力」。
KURO也預告，下一步將挑戰全新史詩級遊戲《波拉西亞戰記》的妖精潔珞，遊戲背景講述人類與妖精間的權勢之戰，以及人類彼此間的搶奪之爭，敵對、中立、信任等錯綜複雜的關係燃起戰火一觸即發。身高僅有155公分的KURO，將變身成180公分高的妖精潔珞，連具標誌性的金屬背環，也將高度還原到現實世界，提醒玩家們可別錯過KURO的神級新作品。
《波拉西亞戰記》「守護者之鏡」線下活動將於本周展開，KURO也將以潔珞之姿現身，想要一睹KURO風采的玩家千萬不要錯過！
📍《守護者之鏡-波拉西亞王國據點台中站》
活動地點：LaLaport南門
活動日期：5/29-6/2
活動時間：11：00～21：00（6/1、2展出時理間至21：30）
KURO亮相時間：週末14：00～20：00，每日出現6次、每次30分鐘
📍《守護者之鏡-波拉西亞王國據點台北站》
活動地點：三創生活中心廣場
活動日期：6/5-6/9
活動時間：11：00～21：00（6/8、9展出時理間至21：30）
KURO亮相時間：週末14：00～20：00，每日出現6次、每次30分鐘