「孟子73代孫女」孟慶而深V出嫁！老公曝做人進度 她秒羞紅臉
「孟子73代孫女」歌手孟慶而和老公Eddie愛情長跑8年，今（26）日在豪鼎飯店舉辦盛大婚禮，孟慶而以一身平口白紗澎裙現身，露出性感鎖骨、深V爆乳，精緻妝容宛如洋娃娃，她也坦言婚禮一切都非常趕，婚禮前一晚她更是幾乎沒睡，被問到是否已經有做人計畫，Eddie也意有所指表示：「有在避孕，但沒有用道具」，讓孟慶而當場害羞掩面。
記者吳昕蓓／台北報導
孟慶而透露，老公一直想要有自己的婚禮，因為種種因素，他們在三個月前才臨時決定要辦，開始訂場地，婚紗甚至是這兩個禮拜才開始試，一切都非常趕，「這一個月真的是好像打仗一樣」，直言為了這場婚禮，她腎上腺素大爆發，婚禮前一晚也沒什麼睡覺，但一到飯店開始準備又變得很興奮，所有疲勞都消失了，「我整個人真的是很興奮， 很期待然後又很緊張，這是很難得的經驗，我覺得人生真的還是要有一個婚禮。」
孟慶而直言，因為把這件事當成一生唯一做一次的事，因此所有決定都變得很糾結，「我這次試了五間的婚紗店，還有兩間又去了兩次，一間去三次，所以我跑了八趟的婚紗店，最後才挑到我的婚紗」，她表示包括婚禮小物、花束、音樂，婚禮每項細節她都絞盡腦汁，他們本來宴客只想辦28桌，最後卻是40桌，不小心就邀請越來越多人。
孟慶而也透露，一開始她比較積極在準備婚禮，都是她在詢問老公意見，老公好像都沒什麼想法，「我發現怎麼都是我在忙，我老公一派輕鬆在旁邊給我饋咖（翹腳）」，老公才驚覺事態不對，認真一起準備，更自爆，當年跟老公曖昧的時候，兩人坐在籃球場旁聊天，本該是浪漫的氛圍，老公卻放自己寫給前女友的歌給孟慶而聽，讓她要求老公也要為她寫一首，因此老公在婚禮上也會首度演唱，「這一等就等了8年」。
被問到是否有做人計畫，孟慶而表示他們已經忙到一個月都沒有「計畫」，Eddie也爆料，他們雖然有在避孕，但沒有使用道具，讓孟慶而當場羞紅臉，孟慶而更自爆，會認識Eddie是因為前男友的關係，當時她想要學吉他，前男友便帶她去找Eddie，後來和前男友分開，他們越走越近才在一起，老公也現場唱了兩句寫給孟慶而的歌曲，「我們是青菜（慶蔡）夫妻，一點也不青菜」，取台語諧音「隨便」，無厘頭歌詞讓孟慶而實在哭笑不得。