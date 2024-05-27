賴清德發聲挺群眾包圍立院 柯志恩揭關鍵嘆：不是好徵兆
國民黨與民眾黨力推國會改革相關法案，綠營不滿藍白聯手強行表決，痛批國會黑箱，立法院外也聚集群眾抗議。而總統賴清德則發文表示，國人展現公民社會的力量，並感謝站出來的每一位朋友。對此，國民黨立委柯志恩表示，期許賴清德發言應調和鼎鼐，不是好像站在立法院外的都是民意，院內的都是毀憲亂政，未來立法院要出得了任何法案，這都不是很好徵兆。
記者王德蓉／綜合報導
柯志恩在《TVBS戰情室》中指出，她完全尊重在立法院外的民意，可以總統高度來說，應看清楚未來、解決國會三黨不過半對爭議法案的處理方式；民進黨總召柯建銘說「照這樣下去立法院永無明日」，她也認為，照現在的溝通模式，絕對會如此。
柯志恩表示，但賴清德不考慮讓大家有更理性方法，反用他所認知的民意，可國民黨也有自己的民意，從頭到尾鎖定透過更多權力監督，可以給更多權限，讓以前爭議案子查得更清楚；此外，司法法制委員會是三黨總召都在的地方，重兵都在法制委員會，難道從2月20日到5月17日，法條都是沒討論送出去嗎?
柯志恩期許，賴清德發言應調和鼎鼐，做友善溝通，不是好像站在立法院外的都是民意，院內的都是毀憲亂政，未來立法院要出得了任何法案，這都不是很好徵兆。