只有今天！全家拿鐵「第2杯9元」　PABLO乳酪蛋糕買一送一限時搶

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📍APP｜限5月27日 10:00開賣
◾中杯單品美式2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
📍APP優惠趣｜限5月27日 10:00開賣
◾PABLO蜜桃乳酪三角蛋糕買1送1，5折（原價48元、特價24元）
📍APP優惠趣｜5月27日至5月31日
◾PABLO蜜桃乳酸飲／蜜桃蘋果紅茶任選買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾大吸管西柚椰果蜜香冰茶買1送1，5折（原價39元、特價20元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜5月15日至5月28日
◾大杯精品美式2杯119元 ，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯精品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
以上可混搭
📍門市｜5月1日至5月28日
◾大杯西西里檸檬氮氣咖啡加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣冷萃咖啡加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
◾大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
🔎全台氮氣冷萃咖啡門市查詢（點此連結）
📍APP｜5月25日至5月31日
◾指定冰飲4杯188元，7.2折（原價65元、特價47元）
活動品項：皇家伯爵紅茶、太妃焦糖瑪奇朵、贅沢抹茶、焙烤榛果、脆酷摩卡
◾咖啡珍珠歐蕾4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）
◾青梅冰茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）
🟡LINE禮物，至5月31日
◾冰厚乳拿鐵第2杯20元，6.5折（原價65元、特價42元）購買連結
◾冰太妃焦糖瑪奇朵第2杯20元，6.5折（原價65元、特價42元）購買連結
◾大杯熱精品拿鐵第2杯20元，5.9折（原價110元、特價65元）購買連結
◾大杯冰精品拿鐵第2杯20元，5.9折（原價110元、特價65元）購買連結
◾熱好時經典可可第2杯20元，6.5折（原價65元、特價42元）購買連結
◾冰珍珠奶茶第2杯20元，6.7折（原價60元、特價40元）購買連結
◾青梅冰茶第2杯20元，6.7折（原價60元、特價40元）購買連結