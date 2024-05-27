名廚保師傅過世！柯文哲救不回 《超級美食家》DJ老婆王瑞瑤痛哭
廣播節目《超級美食家》主持人王瑞瑤老公、知名廚師「保師傅」曾秀保，25日驚傳心室震顫病逝，享壽66歲，曾秀保生前一度病況危急，裝上葉克膜搶救，葉克膜權威柯文哲還曾經提供醫療建議和協助，遺憾仍無法把曾秀保從鬼門關拉回來。王瑞瑤在臉書發文證實噩耗，悲痛向摯愛喊話：「來生一定要繼續在一起。」
記者楊穎軒／綜合報導
王瑞瑤表示，保師傅3月因為肺炎入院，病況起伏不定，時好時壞，入院80多天，超過70天都待在加護病房，體重狂掉30幾公斤，曾經昏迷指數只有3點多，狀況好時還吵著要喝蘋果汁、想擦乳液和碎碎唸。怎料，保師傅日前轉入普通病房，25日醫生還說「保師傅的肺部X光片是入院以來最漂亮的一張」，王瑞瑤回家洗澡，保師傅下午4點08分突然撒手人寰。
「我收到的死亡證明書，上面寫的不是一直糾纏他的肺炎＇而是心室震顫」，王瑞瑤希望亡夫安心地離開，「我倆一起共度了25年，我好愛他，希望他一路好走，雖然我一直哭，我也希望他不要停留，早早跟著菩薩走，展開他的下一階段任務，來生一定要繼續在一起。」
資深媒體人趙少康留言安慰王瑞瑤：「保師傅離苦得樂，到另一個世界繼續燒好菜，定想早日看到瑞瑤重現開朗的笑容，請瑞瑤千萬節哀、保重身體。」中廣同事、好友蔣偉文說：「R.I.P保師傅，瑞瑤姐節哀，保師傅一定會希望妳好好吃，好好睡，好好照顧自己，他永遠陪在你心裡。」