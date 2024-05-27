味全龍周末再攻蛋！挑戰主場累積10萬人　蕭煌奇、魏如萱接力開唱

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味全龍今年3月30舉行的中華職棒史上首場臺北大巨蛋開幕戰，共吸引28618位球迷進場見證歷史一刻，迄今仍保持中華職棒單場最多觀眾紀錄，若加上31日對戰中信兄弟的20158進場人次，以及5月31日至6月2日三場賽事票房，有望率先達成在大巨蛋主場累積共10萬進場人次的里程碑。
龍隊球員歌唱表演 球迷專屬福利
廣受龍迷喜愛的「龍星大樂」主題日，主打由龍隊球員展現在賽場上難得一見的歌唱表演，前屆活動現場多位球員更因精湛唱功被粉絲敲碗「原地出道」！而今年味全龍與王道銀行攜手舉辦「王道龍星大樂」，首次前進臺北大巨蛋並推出歷屆最盛大演出陣容，包含拿莫.伊漾、董秉軒、張政禹、吉力吉撈.鞏冠、呂詠臻、林凱威、林孝程、李凱威、張祐銘等人氣球員，均將於6月2日賽後登場演唱，盡情滿足球迷粉絲期待已久的「追星」心願。
蕭煌奇、戴愛玲接力開唱 李多慧親編熱舞
主題日表演嘉賓方面，5月31日由聲林之王「蓋兒」與四座金曲獎最佳台語男歌手「蕭煌奇」領銜開唱，6月1日則邀請到實力派歌姬「戴愛玲」和金曲歌后「waa魏如萱」接力登場，6月2日由龍隊球員董秉軒的哥哥「柏霖PoLin」和拿莫.伊漾的姊姊「舞思愛」帶來壓軸演唱。
此外，近期將發表2024年度全新單曲的味全龍啦啦隊「DragonBeauties小龍女」，也預定於6月1日在臺北大巨蛋進行首次單曲開場演出，5月31日及6月2日中場時段還有小龍女Captain「李多慧」親自編製的團體熱舞，一連三天獻給歌迷粉絲值回票價的滿滿福利！
而因應五月份尾聲即將來到的畢業季，龍隊也特別在5月28日、29日的天母主場賽事，邀請穿著「畢業服」、「學士服」或學生制服的球迷朋友，賽後可免費進場拍攝畢業照，與同學好友一同留下難忘的合影回憶。