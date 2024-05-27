林庭謙緋聞／被爆逼中國小三墮胎！女友竟是「好市多周子瑜」芷霖
「旅外3傑」之一的台灣籃球好手林庭謙昨（26）日遭中國球迷爆料，在台灣有一名交往3、4年的女友，卻又與中國女粉絲交往，甚至導致對方懷孕。事情被粉絲貼上中國體育論壇「虎撲」上，林庭謙隨即關閉個人社群帳號，引發熱議。據傳，林庭謙的台灣女友，是外型神似周子瑜，在新竹Costco打工時被譽為「好市多周子瑜」，目前效力新竹御頂攻城獅啦啦隊慕獅女孩、味全龍啦啦隊小龍女的啦啦隊女神李芷霖。
記者張一笙／綜合報導
「虎撲」論壇上一名化名「超酷小00」的球迷發文爆料：「小林（林庭謙）在台灣一直有在一起3、4年的女朋友，這個賽季領了頂薪後就飄了，在天津約第3者到酒店過程中也告知第3者他有女友，第3者也說她有男友。不到3周後，第3者和小林說她懷孕了，若不和台灣女友分手，就會爆光小林。小林只好和台灣女友坦白道歉，並承諾會把這件事解決。期間內第3者朋友也會傳威脅訊息給台灣女友，小林希望第3者去打胎，但第三者不願意，還常常以死相逼。最後只能請台灣女友演假分手，過年小林回台灣還找了台灣女友，請她一定要等他處理好這件事回到他身邊。」
文中也提到，因為中國女友以死相逼，所以林庭謙只好和芷霖說：「這些都是演的，會盡快和第三者結束關係。」該名球迷還附上芷霖與林庭謙的對話紀錄，以及林庭謙與中國女友的對話紀錄。照片中可以看到林庭謙多次嘗試想挽留芷霖，但芷霖僅冷回幾句，反倒是化名KK的中國女友在林庭謙多次說服她將腹中孩子拿掉時，始終堅持己見不願墮胎。
林庭謙是台灣知名籃球好手，目前效力於中國籃球聯賽CBA天津榮鋼先行者隊，去年7月天津隊拿出最高誠意，以頂薪合約與林庭謙續約3年，年薪約莫在600萬元人民幣（約2664萬元台幣）。
有粉絲翻出芷霖4月時的IG限動截圖，似乎就已經透露2人之間的感情生變。芷霖4月時曾在限動曬出Line聊天對話，只見與林庭謙同款大頭照的帳號表示：「我沒辦法，只能先演，她快要去澳洲了！」而聊天記錄中的背景主題，與虎撲上爆料的圖片相同，再加上虎撲的IP位址顯示在台灣，不少粉絲都認為這是芷霖為擺脫「渣男」所做出的努力。
林庭謙出身籃球世家父親林正明是知名教練，母親劉靜明則是前台元女籃球員，《NOWnews今日新聞》獨家詢問到林正明，他無奈地表示：「林庭謙畢竟是公眾人物，言行舉止要特別注意，也希望他能勇敢面對，把這件事情好好處理，男女交往還是要更成熟，若要分手也應該理性處理，庭謙也應該要虛心檢討。」林正明也說：「感情的事情被拿到檯面上討論並不合適，我不明白此用意，只希望雙方都能好好解決。」似乎已經間接承認兒子在中國確實有小三，並且與台灣女友芷霖之間的感情生變。
《NOWnews今日新聞》也獨家詢問林庭謙和李芷霖的經紀團隊，林庭謙所屬經紀公司「啟程行銷」表示：「感謝關心，選手私人問題不予回應，謝謝。」而芷霖的經紀人莉奈則回覆：「藝人私人生活，目前不表示意見。」