「島語」吃到飽Buffet火災煙霧彌漫 漢來：8分鐘滅火、全額退費
去年甫開幕的台北漢來大飯店全新品牌「島語自助餐」，主打頂級Buffet餐費要價破千元，佳評如潮還收服一票老饕。未料，昨（26）日晚餐時段8點多，發生烤鴨油鍋著火意外，一時餐廳內煙霧瀰漫。漢來回應《NOWnews今日新聞》，表示：「因電磁爐加熱溫度過高導致油鍋內著火，現場工作人員隨即以乾粉滅火器將火熄滅，歷時約8分鐘」，透露「因滅火器產生的煙塵和氣味較重」致部分客人離席，將會主動聯絡協助退費事宜。
記者蕭涵云/綜合報導
昨日晚餐時段，「島語自助餐」傳出客人還在現場用餐時發生火災。對此，台北漢來大飯店回應《NOWnews今日新聞》，表示：「在烤鴨淋油區因電磁爐加熱溫度過高導致油鍋內著火，現場工作人員隨即以乾粉滅火器將火熄滅，歷時約8分鐘，但因滅火器產生的煙塵和氣味較重，坐在後區的客人便陸續離開，外場主管此時亦協助客人快速離席，並安撫客人情緒發送瓶水及軟性飲料。」
業者並透露：「針對晚餐受影響客人給予全額退費，現場部分客人仍繼續用餐直到餐期結束。其餘先行離開的客人若未現場退費本餐廳亦會陸續聯絡，提供優惠。大致情況如上述，因現場已經完成清理，設備和環境也未收到影響」，強調「今日正常營業」。據了解，在事件發生後，用餐顧客不論提前離開、或用餐至營業結束才離開，「該餐期所有顧客均予以免單」作為補償。
可說是「漢來海港」強化升級版的「島語自助餐廳」，同樣由台北漢來大飯店推出，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，設置海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，從海鮮、牛排到特色料理都讓體驗過的消費者好評不斷。除了平假日早餐890元＋10%以外，其餘餐期皆要價破千元，最貴的假日晚餐則是2090元＋10%。
「島語自助餐廳」開幕後在吃到飽餐廳裡地位、口碑直接攻頂，從民眾反饋看來，簡直威脅到一直以來的「Buffet霸主」饗賓集團的旭集和饗饗，受封吃到飽界隱藏王牌。