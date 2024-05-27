景氣穩定回溫！4月燈號轉亮黃紅燈 國發會：受惠人工智慧需求增
國發會今（27）日發布4月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數為35分，較上月增加4分，燈號轉為黃紅燈。其中，受惠人工智慧等應用需求持續擴增，帶動生產、機械及電機設備進口值等指標轉呈紅燈，加以領先及同時指標持續上升，顯示國內景氣穩定回溫。
記者林莞茜／綜合報導
在景氣對策信號部分，國發會指出，4月分數為35分，較上月增加4分，燈號轉呈黃紅燈。9項構成項目中，機械及電機設備進口值、批發、零售及餐飲業營業額均由綠燈轉呈紅燈，分數各增加2分，工業生產指數由黃紅燈轉呈紅燈，製造業銷售量指數由綠燈轉呈黃紅燈，分數各增加1分；海關出口值則由紅燈轉呈綠燈，分數減少2分；其餘4項燈號維持不變。
景氣指標部分，領先指標不含趨勢指數為102.09，較上月上升0.50%。同時指標不含趨勢指數為102.82，較上月上升0.93%。落後指標不含趨勢指數為97.52，較上月下降0.31%。
展望未來，國發會表示，受惠全球商品貿易成長回升、人工智慧等新興技術應用商機活絡，出口可望續呈穩健成長態勢；投資方面，企業為維持技術領先優勢、因應數位與淨零轉型，將持續投入研發與製程改善，加上政府提升公共建設執行力道，均可望挹注投資動能；內需方面，受惠就業市場穩定、基本工資調升及國內股市交易活絡，以及政府致力減輕民眾交通、居住、就學負擔，有助提高民眾可支配所得，延續消費動能。惟主要國家降息時程未定、地緣政治風險持續、及美中角力升溫等影響全球經濟成長力道之不確定因素仍存，後續發展仍須密切留意。