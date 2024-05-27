賓士貓當飯店員工「熱情陪睡房客」！1週後獲鉅額小費：指名給貓
有貓貓陪伴是最幸福的事！阿根廷一間飯店標榜寵物友善，店內更養了一隻可愛的賓士貓員工「古馳（Gucci）」。古馳平時在飯店內擔任迎賓角色，日前接待了一名美國女遊客，古馳意外地非常喜歡對方，時常在女遊客身旁圍繞，晚上也會一起相伴睡覺，當女遊客準備離開時，不捨地留了100元美金（約新台幣3000元）當作古馳的小費，感謝牠一週來的療癒陪伴。
記者賴禹妡／綜合報導
飼主Dhadamus在阿根廷布宜諾斯艾利斯市中心經營一間飯店，她約在6年前從街上救助了愛貓古馳，並把牠接回家中視如己出地照顧。Dhadamus坦言，當時從沒想到養了貓咪會帶給房客如此大的幸福感，每當有客人入住，古馳總是衝第一上前迎接，大多數房客都會立即被這隻可愛的貓咪收服。
Dhadamus指出，自家飯店標榜寵物友善，古馳身為貓咪員工，可以自由進出任何空間，有時甚至會和房客一起睡覺，陪伴他們度過溫馨的一晚，撫平旅客疲憊的身心靈。前陣子一名美國女遊客入住飯店，古馳特別喜歡對方，時常在她身邊逗留，晚上也一起相伴入睡。
古馳的陪伴似乎給這名女遊客帶來莫大安慰。Dhadamus透露，女遊客居住飯店1週後，計劃到南部遊玩幾天，因此將行李寄放在飯店，等到女遊客回來取行李去機場前，特別送給古馳一份大禮。
「她說有東西要給古馳，然後遞給我100美元的鈔票」，女遊客非常感謝古馳療癒了自己，希望Dhadamus收下這筆錢，拿來幫古馳買一些好東西。Dhadamus受寵若驚地說，偶爾會有房客給古馳一些小零食，但收到鉅額小費這還是頭一遭。她也打算明智地運用這筆錢，將其全數用在古馳會喜歡的事物上。