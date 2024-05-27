林庭謙緋聞／床照曝光！小三嗆正宮霖霖：素質低 她無奈曬截圖
台灣籃壇「最強新秀」林庭謙與劉錚、陳盈駿並列「旅外3傑」，日前爆出劈腿風波，疑似背著交往3、4年的台灣女友，同時交往中國小三「KK」，更要求KK墮胎，正宮女友身分也遭起底是啦啦隊女神林襄的師妹「霖霖」，不僅如此，林庭謙的劈腿床照也被挖出，KK甚至直接嗆霖霖：「又瘋又窮酸、素質很低。」
記者吳昕蓓／綜合報導
日前中國網友在微博發文爆料：「小林（林庭謙）在台灣一直有在一起三四年的女朋友，卻在天津約第三者到酒店，不到三周後第三者和小林說她懷孕了。」有網友發現，KK早在上（4）月就曾發文嗆霖霖：「最近遇到了人生難題，假如大家遇到了又瘋又窮酸、素質很低，沒有什麼道德底線的女人，還被她纏上了，大家會怎麼應對，我是不想理的，但是事情好久了，她還是沒完沒了，很急的樣子，滿可憐的，我也不知道怎麼回應她，她才會離我遠點。」不僅如此，她還曬出穿著能仁家商上衣的躺床照，而能仁家商正是林庭謙的母校。
事實上，霖霖當時意有所指曬出和林庭謙的對話截圖，KK疑似利用懷孕逼林庭謙分手霖霖，為了擺脫小三，林庭謙安撫霖霖和她演一場分手戲，可以看到霖霖無奈表示：「我沒辦法，只能先演，她（小三）快去澳洲（墮胎）了」，針對林庭謙陷入錯綜復雜的感情關係，他所屬的經紀公司也表示：「這是選手的私人事務，經紀公司不便多過問與回應，謝謝。」
而正宮女友霖霖也在這敏感時機點，突然於IG上公布明天的比賽將由隊友寧寧代班，引發外界瘋猜是否受到劈腿風波影響，對此，她的經紀人莉奈也透露，「（換班）不是因為同件事，是身體不舒服。」