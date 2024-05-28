NBA／灰狼陷入0：3險境還沒放棄！少主Edwards：是時候創造歷史了

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昨日比賽賽後，根據記者Sam Amick的報導，灰狼少主Anthony Edwards在球隊輸球後，主動在更衣室站出來發言，Amick表示：「當Anthony Edwards站在自己的更衣櫃前，與Mike Conley和其他願意傾聽的隊友交談時，整個房間充滿了謙遜和誠實的內容。Edwards確實承認對手的偉大，Luka Doncic和Kyrie Irving在這場對決中，證明了自己是更有威脅和經驗的球員。」
Edwards也告訴陣中老將Mike Conley，他不會讓這些挫折來打倒自己，他要透過積極的態度來領導球隊，不論現在的處境是多麼艱鉅，他說：「他們（獨行俠隊）那些傢伙真的不一樣，但是時候創造歷史了，兄弟們，我仍然覺得他們打不過我們。我們還沒能夠全部人同時發揮出色過，一場比賽也還沒有。」至於Edwards所說的歷史為何，那就是希望能夠在0：3的情況之下，率隊連贏4場大逆轉系列賽，但根據NBA的歷史數據，過去154次取得3勝0敗的球隊，還從未遭到翻盤過，要逆轉可謂是不可能的任務。
灰狼前3場決勝節皆遭逆轉 Gobert認為表現需提升
事實上系列賽前3場比賽，灰狼都有贏球的機會，但總是在第四節的關鍵時刻被獨行俠雙星Doncic和Irving逮住機會，站出來接管比賽。灰狼中鋒Rudy Gobert對此也做出回應，他說：「籃球不是完全的科學，但是我們必須得找出提升表現的方法，從此刻開始，比賽的最後6分鐘裡，我們的一切表現都需要提升，是一切表現，所以我們必須信任彼此，個人方面，需要看看哪些方面可以提升，然後團隊方面，我們要繼續做自己。」